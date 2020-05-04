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В Могилевской области вспышка коронавируса в Чериковском районе

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  • 4.05.2020, 19:33
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В Могилевской области вспышка коронавируса в Чериковском районе
фото: svaboda.org (rfe/rl)

Закрыты школы.

В райцентре Чериков на карантин закрыли все школы. COVID-19 обнаружили у педагогов, местные власти говорят про «серьезную ситуацию», но цифры не называют, передает «Радыё Свабода». В отделе образования Чериковского райисполкома говорят про три закрытые школы.

В частной беседе один из педагогов, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что по крайней мере три учителя школы № 2 с COVID-19 были госпитализированы. По его словам, сейчас готовятся палаты для изоляции контактов первого уровня.

«У нас очень неспокойная обстановка», - говорит один из жителей районного центра. - Много слухов. Разобраться, что правдивое, а что выдуманное - сложно. Официальных сообщений о ситуации в районе нет...»

1 мая районная газета обратилась к жителям района с просьбой «не покидать свои дома без срочной необходимости».

Журналисты также узнали, что, помимо учителей, COVID-19 был обнаружен у 5 чериковских работников Могилевэнерго. Их контакты первого уровня изолированы.

Чериковский район - один из наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. 40 процентов населения покинули этот район.


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