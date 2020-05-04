В Киеве суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти 8 4.05.2020, 19:37

В 2010 году беглый экс-президент Украины незаконным способом расширил свои полномочия.

Печерский суд Киева заочно арестовал беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об узурпации власти. Об этом сообщил в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк, пишет liga.net.

По этому делу Януковича подозревают в свержении конституционного строя (ч.1 ст.109 УК). Речь идет о решении Конституционного суда от 2010 года (после победы Януковича на выборах), которым была признана неконституционной реформа Основного закона от 2004 года, когда полномочия президента уменьшили и Украина стала парламентско-президентской республикой.

По данным следствия, Янукович надавил на Конституционный суд и незаконным способом расширил свои полномочия.

Защита беглого президента отвергает все обвинения.

4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента из-за того, что он самоустранился от исполнения своих обязанностей и бежал из страны.

24 января 2019 года суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену.

1 февраля ГПУ завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. По этому делу Януковичу может грозить пожизненное заключение.