Минчанину с COVID-19 пришлось самому ехать в больницу, где его подключили к аппарату ИВЛ 1 4.05.2020, 19:41

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иллюстрационное Фото: reuters

Его жене также стало плохо через пару дней, но тест у нее не взяли.

Минчанину, у которого подтвердился Covid-19, пришлось самому ехать в больницу, где его подключили к аппарату ИВЛ.

"Живу на улице Янки Мавра. Сосед по лестничной клетке почувствовал себя плохо обратился в больницу, - рассказывает телеграм-каналу "Баста" жительница Минска. - Там сделали тест, сказали ехать домой. Тест подтвердился, через пару дней состояние ухудшилось. Он сам поехал в больницу, остаётся там на аппарате ИВЛ.

Жена также заболела через пару дней и остается дома, тест у неё не взяли, но все признаки указывают на Covid-19. Никаких мер дезинфекции в подъезде, на лестничной площадке не предпринималось.

Жена, находясь с ним в больнице, разговаривала с врачами. Те сказали, что ситуация с коронавирусом в городе уже "вышла из под контроля".

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