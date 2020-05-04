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В Гомельском парке появится новый аттракцион почти за 550 000$

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  • 4.05.2020, 19:55
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В Гомельском парке появится новый аттракцион почти за 550 000$

Власти приняли такое решение во время, когда в области бушует пандемия.

На официальном сайте госзакупок висит информация о том, что Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гомельский парк» закупает новый аттракцион. Стоимость закупки — 1 333 000 BYN. По нынешнему курсу это почти 550 000$, пишет сайт gomel.today.

Согласно данной информации, аттракцион предназначается для развлечения пассажиров ростом от 120 см. и выше. Аттракцион должен иметь LED иллюминацию, а его раскраска быть устойчивой к воздействию внешней среды.

На данный момент карусель под названием «Воздушные гонки» уже закупили и планируют приступить к установке. Размещаться она будет на месте прежней «Летающей тарелки», которую перенесли в другую часть парка.

Напомним, сегодня стало известно о новых случаях заражения Covid-19 в Гомельской области.


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