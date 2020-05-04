закрыть
4 мая 2020, понедельник, 20:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Десятки тысяч украинцев устанавливают домашние солнечные электростанции

3
  • 4.05.2020, 20:06
  • 1,162
Десятки тысяч украинцев устанавливают домашние солнечные электростанции
Иллюстрация: REUTERS

Такие солнечные станции полностью обеспечивают потребности украинцев в электроэнергии.

В Украине на сегодняшний день домашние солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 618 МВт установили 24 тысячи домохозяйств, инвестировав в это около 495 миллионов евро.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, пишет unian.net.

"На сегодня уже более 24 тысячи домохозяйств в Украине используют солнечные электростанции и обеспечивают свои потребности в электроэнергии. Общая мощность СЭС в домохозяйствах достигает уже 618 МВт, а суммарный объем вложенных средств составляет около 495 миллионов евро", - сказано в сообщении.

В частности, в 1-м квартале 2020 года домохозяйства установили более 2,1 тысячи СЭС общей мощностью 65 МВт, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По данным агентства, наибольшее количество домашних солнечных станций было установлено в Днепропетровской области – 3,2 тысячи, Тернопольской - более 2,2 тысячи, Киевской - почти 2 тысячи, Ивано-Франковской - более 1,8 тысячи, а также в Закарпатской - более 1,4 тысячи.

"В целом более 24 тысячи СЭС в домохозяйствах позволяют генерировать более 700 миллионов кВт-ч экологически чистой электроэнергии в год. Для сравнения: такого объема энергии достаточно для около 230 тысяч семей", - отмечает пресс-служба.

В украинскую возобновляемую энергетику в 2019 году было инвестировано 3,7 миллиарда долларов, что позволило построить дополнительно 4,5 ГВт мощностей. Таким образом, на конец прошлого года общая мощность ВИЭ в Украине составила 6,8 ГВт.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина