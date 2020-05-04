В Вооруженных силах обнаружили новые очаги заражения коронавирусом 2 4.05.2020, 20:10

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фото с сайта: zen.yandex.by

Слегла часть солдат, которые должны участвовать в параде.

Новые очаги заражений Covid-19 в Вооруженных Силах Беларуси обнаружены на авиабазе в Мачулищах и в 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде, сообщает телеграм-канал "Баста".

"120-я отдельная гвардейская механизированная Рогачёвская бригада, 56-й отдельный полк связи. 100 человек на карантине, сегодня в часть приехала медицинская машина с рентгеном.

Слегла часть тех самых солдат, которые участвуют в параде. Их изолировали в палатки возле столовой, никто даже за ними не наблюдает. Те, что поздоровее, ходят где хотят", - сообщил наш читатель.

"На 50 смешанной авиабазе в Мачулищах - коронавирусное ЧП. Жена главного штурмана попала с двусторонней пневмонией и высокой температурой в больницу. Взяли анализ, результатов пока нет, но все думают, что это Covid-19. Соответственно, он сам контакт первого уровня.

Поскольку штурман летает в составе экипажа самолёта Ил-76, то скорее всего будет участвовать в параде. Командиром экипажа Ил-76 на параде летает сам командир авиабазы. Экипаж состоит из минимум из 6 человек. Хуже всего то, что штурман готовит практически весь летный состав к полетам как на параде, так и к выполнению повседневных задач", - сообщил источник на авиабазе.

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