Süddeutsche Zeitung: COVID-19 стоит людям многих лет жизни 4.05.2020, 20:21

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Впечатляющее исследование ученых из Шотландии.

"Тот, кто умер от Covid-19, все равно не прожил бы долго? Расчеты показывают, насколько ложным является данное предположение: мужчины в среднем теряют 13 лет жизни, женщины - одиннадцать лет", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung (перевод — inopressa.ru).

К такому выводу пришли ученые из университета в шотландском Глазго. "Исследователи изучили последствия заболеваний, которыми умершие от Covid-19 страдали до заражения вирусом. Согласно результатам исследования, даже пожилые люди и люди с ранее перенесенными заболеваниями зачастую прожили бы еще несколько лет, если бы не заразились коронавирусом", - передает издание.

"Ученые сопоставили общие данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о предполагаемой продолжительности жизни различных возрастных групп с данными о смертельных случаях заражения коронавирусом в Италии. Чтобы получить более точное представление о том, как перенесенные ранее заболевания влияют на продолжительность жизни людей, шотландские ученые также изучили актуальные данные о зараженных коронавирусом в Великобритании".

"При этом в своих модельных расчетах ученые сфокусировались на людях с сердечными заболеваниями, такими как аритмия или сердечная недостаточность, а также пациентах с инсультом, гипертонией, диабетом, деменцией, хронической обструктивной болезнью легких, печеночной недостаточностью и заболеваниями почек. Данные по летальным случаям в Италии показали, что наиболее распространенным заболеванием, перенесенным умершим, была гипертония. Ею страдали 73% всех умерших, далее следовал диабет (31,3%) и заболевания сердца (27,8%). Авторы исследования делают оговорку, что шансы на выживание отдельного пациента с Covid-19 зависят и от других факторов, например, от возможностей лечения в конкретном регионе. Именно в отношении Италии предполагается, что высокое число умерших объясняется тем, что не все заболевшие могли получить оптимальное лечение. Также не учитывалось, курили ли пациенты или имели ли они лишний вес".

"По данным Института Роберта Коха в Германии, средний возраст, в котором люди умирают от коронавируса, составляет 81 год. (...) Но ученые предостерегают, что, с одной стороны, от инфекции умирают и более молодые, до этого здоровые люди, и, с другой стороны, наличие заболеваний не обязательно означает раннюю смерть.

"Из-за заражения Covid-19 большинство людей теряют значительно больше лет жизни, чем один или два года, о которых часто говорят", - резюмировали ученые. Хотя это число уменьшается в зависимости от возраста заболевшего и количества ранее перенесенных заболеваний, находящийся в хорошей форме 80-летний человек в среднем теряет из-за коронавируса 11 лет жизни", - передает издание.