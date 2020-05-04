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Международные правозащитники поддержали борцов с заводом АКБ под Брестом

  • 4.05.2020, 20:26
Международные правозащитники поддержали борцов с заводом АКБ под Брестом
Иллюстрационное фото

Обсерватория по защите правозащитников требует освободите брестских активистов.

Обсерватория по защите правозащитников, партнерская программа Международной федерации за права человека (FIDH) и Всемирной организации против пыток (OMCT), выступила с заявлением в защиту экологических активистов Александра Кабанова, Дмитрия Андросюка и Дмитрия Бекалюка, которых 20 и 22 апреля суд Ленинского района Бреста приговорил к 15 суткам административного ареста каждого за участие в акции протеста против строительства аккумуляторного завода 12 апреля, пишет правозащитный центр «Весна».

Отметим, что сейчас Александр Кабанов находится на свободе. Его отпустили из ИВС вчера.

Обсерватория напоминает, что Кабанов, Андросюк и Бекалюк не впервые преследуются за участие в акциях протеста против завода в Бресте, и что их ранее задерживали и осуждали к административным штрафам.

Белорусское законодательство нарушает право на мирные собрания, необоснованно запрещая гражданам проводить мирные собрания без разрешения. В Беларуси власти регулярно запрещают проведение мирных собраний, связанных с вопросами прав человека или другими общественными проблемами. Свои решения власти или вовсе не обосновывают, или ссылаются на закон, требующий от организаторов обеспечения оказания первой медицинской помощи во время мероприятия и уборки места проведения мероприятия после его окончания.

Обсерватория осуждает произвольное задержание и судебное преследование Александра Кабанова, Дмитрия Андросюка и Дмитрия Бекалюка и призывает власти немедленно и безоговорочно освободить их, поскольку эти репрессии являются наказанием за законное и мирное осуществление права на свободу ассоциаций и собраний.

Обсерватория также напоминает, что Беларусь является участницей Орхусской конвенции, которая запрещает преследование активистов за действия, связанные с осуществлением экологических прав. Более того, в контексте пандемии COVID-19 административные задержание и арест представляют угрозу для здоровья задержанных, что нарушает конституционные права активистов на жизнь и здоровье.

Напомним, Дмитрий Бекалюк был задержан вечером пятницы 17 апреля в магазине четырьмя сотрудниками милиции. Те не объяснили ему права и сразу отвезли в изолятор временного содержания. Там Бекалюк узнал, что в отношении него начат административный процесс за то, что он принимал участие в акции против завода АКБ 12 апреля. В субботу 18 апреля были задержаны еще два активиста - Александр Кабанов и Дмитрий Андросюк.

В понедельник 20 апреля Кабанова и Андросюка осудили на 15 суток ареста каждого. Рассмотрение дела Бекалюка отложили до среды 22 апреля, так как тот потребовал время на ознакомление с делом, но все равно также арестовали на 15 суток.


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