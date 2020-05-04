«Это идеальные условия для распространения вируса» 4.05.2020, 20:37

фото: anatoly maltsev (epa-efe)

Как проходит весенний призыв в России.

За закрытыми из-за пандемии дверями Дзержинского суда решают, как наказать активиста Никиту Левкина, пишет «Настоящее время». Он и еще один молодой человек в апреле провели акцию против призыва в РФ во время эпидемии коронавируса. Самодельный транспарант с надписью "Призыв в могилу" они развернули у здания военкомата Центрального района Петербурга.

"В условиях армии, а также в тюрьмах и везде, где большое скопление людей, – это все идеальные условия для распространения этого вируса", – говорит Левкин.

Левкина судят не за нарушение карантина, официально в Петербурге его нет, а именно за акцию у военкомата. То есть за нарушение правил проведения публичного мероприятия.

"Нам, стороне защиты, кажется немного абсурдной массовость этого мероприятия. Два человека – это не масса и не толпа", – говорит Левкин.

О том, что сейчас не время призывать новобранцев, говорит и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На северо-востоке – Петербург, который по числу заболевших на третьем месте в стране.

"У нас в регионе серьезный дефицит медиков. Сейчас как раз огромную работу проводим, чтобы с периферии их привлечь на передовую. Кроме того, всех призывников придется тестировать, а это около трех с половиной тысяч человек, вызываемых на призывные комиссии. На сегодняшний день мы ежедневно можем проводить около 360 тестов. Получается, что в предполагаемый пик распространения инфекции мы парализуем лабораторию, не сможем работать с группой риска – только на тестирование призывников. Это недопустимо", – сказал Ведерников в интервью "Псковской ленте новостей".

Официально призыв начался 1 апреля. Но фактически военкоматы не могут работать в полную силу. Часть аккредитованных больниц, в которых традиционно обследуют призывников, закрыты на карантин. А в отдельных областях сами призывники не могут добраться до призывных комиссий. Один из них – Андрей Щукин из Екатеринбурга.

"Проживаю я в Екатеринбурге, а состою на учете в Нижнем Тагиле. Расстояние, в принципе, небольшое, но в связи с эпидемией коронавируса транспортная сеть нарушена, доехать до Нижнего Тагила мне пока не представляется возможным. Нет общественного транспорта, который туда ходил бы", – говорит призывник.

Андрею Щукину важно вовремя попасть на заседание комиссии, потому что он решил проходить альтернативную гражданскую службу. Неявка может стать причиной отказа. И тогда молодой человек рискует попасть под уголовное преследование. Или ему, вопреки убеждениям, придется проходить срочную службу вместе с остальными новобранцами. Из-за эпидемии коронавируса молодых людей после военкоматов на две недели обещают отправлять на обсервацию.

Если все пойдет по планам Министерства обороны, то карантин предстоит пройти 135 000 призывников из 83 субъектов страны. Призыва не будет только в Ямало-Ненецком автономном округе и республике Коми.

Но и там причины не эпидемиологические, а географические. Оттуда на службу солдат призовут осенью. В остальной России за оставшееся время в военкоматах должны отобрать больше ста тысяч юношей.

"Я думаю, что в целом тот факт, что половина призыва уже прошла, будет существенно влиять на то, каким образом будут проводиться мероприятия, связанные с призывом конкретных граждан, – говорит Александр Передрук, юрист организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга". – Просто потому, что надо успеть провести клинико-инструментальные исследования, пройти медосвидетельствование, на это все необходимо время, а его у военных комиссариатов будет все меньше и меньше, чтобы выполнить план. Конечно, это может повлечь за собой различные нарушения прав призывников".

Во время майских каникул военкоматы работать тоже не будут. В отличие от судов. Дело активиста Никиты Левкина, который выступил против призыва во время коронавируса, рассмотрят 6 мая. Ему грозит крупный штраф или даже административный арест.