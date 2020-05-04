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Фотофакт: Плакаты SOS! в окнах минской квартиры

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  • 4.05.2020, 20:42
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Фотофакт: Плакаты SOS! в окнах минской квартиры

Журналисты выяснили, что происходит в этой квартире на первом этаже.

Прохожие заметили плакаты SOS! в окнах дома по улице Воронянского, 3 в Минске. Просьба о помощи написана большими буквами и видна издалека. Что происходит в этой квартире на первом этаже? Выясняло «Еврорадио».

Если подойти к окнам вплотную, можно увидеть несколько тетрадных листов, на которых (кстати, на хорошем белорусском языке) неровным почерком вкратце изложена суть проблемы.

фото с сайта: euroradio.by

- Пакуль камунальныя службы не ліквідуюць працяканне кіпятка з труб у склепе пад намі, запарванне-завоньванне нашых жылых пакояў, вільгаць са склепа, мы, інваліды 1-й і 2-й груп, вымушаны сігналам «SOS» прасіць аб дапамозе. Мы задыхаемся, хварэем, пакутуем...

Журналисты попытались попасть в квартиру и пообщаться с хозяевами. Но те не стали открывать. Разговаривать пришлось через окно.

Валентина Сацукевич
фото: euroradio.by

Из окна первого этажа на журналистов смотрит женщина преклонного возраста. Зовут её Валентина Сацукевич. По её словам, в подъезде уже который год стоит вонь, причину которой она связывает с постоянно ломающейся канализацией. Мол, горячие и холодные трубы всё время выходят из строя, пар поднимается из подвала — отсюда и резкий запах, и влажность в квартире, которая является угловой и находится на первом этаже прямо над трубами.

Валентина Сацукевич — химик-биолог, кандидат наук, в прошлом преподаватель БГУ. Она инвалид второй группы. Она живёт в одной квартире со своей дочерью Ириной, инвалидом первой группы. По распределению Ирина попала в Гомельскую область, работала в Чернобыльской зоне. Вернулась инвалидом с целым “букетом” болезней.

Гостей в квартиру Валентина Брониславовна не пускает из-за того, что дочь нервно реагирует на посторонних людей.

фото с сайта: euroradio.by

Отвечает за эксплуатацию дома ЖЭУ-1 Октябрьского района Минска. Как утверждает Валентина Брониславовна, обращения к коммунальщикам результатов не приносят.

— Службы, наверное, не всегда проверяют состояние труб. Трубы часто текут, накапливается вода, начинается вонь. Мы этот неприятный запах чувствуем часто и явно, а Валентина ведь живёт на первом этаже, — рассказывает соседка со второго этажа. — Мы звоним в службы. Реакция не всегда быстрая. Бывает, неделями ходим и терпим. Пока всем не надоест, когда уже начинаем скандалить и ругаться, тогда уже приходят и начинают что-то делать.

Почему проблема не решается?

В ЖЭУ-1 утверждают, что проблема — не в подвале дома.

— На эти SOS реагировала и администрация района, и УВД, и центр гигиены и эпидемиологии, туда выходили уже не единожды. Там идеальный сухой подвал. Под квартирой Валентины Сацукевич находится тепловой узел, который тоже в идеальном состоянии, — рассказывает начальник ЖЭУ.

— Но эта проблема не только в одной квартире, жалуются и другие жильцы.

— Запах в подъезде начинается из-за неестественных засоров канализации. Засор устраняется, но запах ещё какое-то время остаётся.

— Работники проблему устраняют, но она появляется снова и снова. Почему?

— У дома такая планировка. Такие проекты, что поделать. Подвал мы обследовали, там проблемы нет. К себе в квартиру она нас не пускает. В рамках того, что мы могли сделать для этой женщины, мы, наверное, сделали всё.

— Жильцы также жалуются на плохое качество уборки.

— Скрывать не буду: с уборкой есть проблемный вопрос из-за контингента людей, которые занимаются уборкой. Есть дворники, которые получают 1500 рублей, а есть те, кто получают и 100 рублей.

— Откуда такая разбежка в зарплате?

— Человек приходит два дня в неделю на работу, приходит пьяным. Уволить мы таких работников не можем — и сделать ничего с ними не можем, согласно декрета №18 мы их обязаны содержать.


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