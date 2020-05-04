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Зеленский: Если бы не карантин, инфицированных в Украине могло быть в 20 раз больше

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  • 4.05.2020, 20:56
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Зеленский: Если бы не карантин, инфицированных в Украине могло быть в 20 раз больше
Зеленский: Актуальная статистика дает нам надежду на будущее
Фото: president.gov.ua

Благодаря принятым мерам, Украине удалось избежать критического сценария.

Если бы украинские власти не ввели карантин в начале эпидемии коронавируса, инфицированных в стране могло быть почти в 20 раз больше. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 4 мая в Facebook, пишет gordonua.com.

"Посмотрите на статистику стран, где либо не вводили карантинные мероприятия, или сделали их мягкими. Результат – тысячи смертей и десятки тысяч заболевших ежедневно. Да, есть негативное влияние карантина на экономику. Потери от него – болезненны. Но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности – катастрофические", – отметил Зеленский.

Он добавил, что некоторые исследователи прогнозируют рост числа жертв эпидемии в Украине до 120 тыс. в случае полной отмены карантина.

"Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным. Оно будет поэтапным, и первый этап смягчения состоится 11 мая. Будут открыты, в частности, парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов", – сказал глава украинского государства.

Зеленский заявил, что "актуальная статистика дает нам надежду на будущее".

"Однако ситуация могла быть другой. Мы могли иметь не 12 тыс., а 200 тыс. заболевших. Есть две причины, почему удалось избежать критического сценария. Первая – это вовремя принятые меры. Жесткие, но, как показало время, правильные. Вторая причина – это заслуга наших украинских врачей. Их профессионализм, мужество и самоотверженность на передовой борьбы с коронавирусом", – считает он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 мая в мире коронавирусом заразились 3,53 млн человек, из них 248 тысяч скончались, 1,13 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

В Украине коронавирус подтвержден у 12 331 человека, 303 из них скончались, а 1619 вылечились.


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