Газовые потоки топят Россию 3 4.05.2020, 21:16

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Даже монополия «Газпром» вынуждена торговать практически в убыток.

В то время, как у всех на слуху продолжает пульсировать нефтяная тема, не менее увлекательная история развивается и в отношении “голубого золота” – природного газа, пишет украинский блогер Злой одессит для inforesist.org.

Дело в том, что на прошлой неделе спотовые цены на природный газ на голландской бирже TTF и бельгийской ZTP опустились ниже $60 за 1 тысячу кубометров. Таким образом, спотовые цены на газ на европейских хабах оказались ниже оптовых цен на российский газ, для российских же промышленных потребителей. Но это еще не все!

Дело в том, что вопреки всем самым пессимистичным прогнозам, цена на газ на британском хабе National Balancing Point обвалилась до $36,85 за 1 тыс кубометров, что ниже цены на газ для российских потребителей, практически во всех регионах РФ!

Цена на газ настолько стремительно пикирует, что делать прогнозы по этой теме – дело неблагодарное. Ведь, казалось бы, всего-то несколько месяцев назад агентство S&P Global Platts прогнозировало падение цен на газ к лету до $100 за 1 000 м³ газа, а Оксфордский институт энергетических исследований, рассчитывал на $70 за 1 000 м³ к концу этого года. Но уже эти прогнозы целиком и полностью оказались несостоятельными.

Однако, не о том даже речь. Ведь на фоне катастрофического падения цен на газ, когда даже сама монополия “Газпром” вынуждена торговать чуть ли не в убыток себе же, вырисовывается другая дилемма, а именно – что с российскими трубами?

В данном случае я имею ввиду судьбу таких проектов, как «Турецкий поток», «Сила Сибири» и, конечно же, «Северный поток-2». Трубы, достроенные и недостроенные, запущенные на неполную мощность и вообще не запущенные, но в которые были вложены миллиарды долларов и которые должны окупаться. Но…

Но, подбивая стоимость всех проектов, а также долговые обязательства “Газпрома”, понимаешь, что вряд ли Москве удастся с этих проектов поиметь хоть какой-то финансовый профит. Именно финансовый, ибо геополитический аспект их строительства я пока не учитываю.

Например, “Турецкий поток” якобы обошелся россиянам в $7 млрд, но дабы не травмировать умы общественности, в СМИ озвучивается лишь стоимость прокладки газопровода по дну Черного моря. А между тем, прокладка с учетом сухопутного маршрута от Ямальского полуострова, обошлась более чем в $20 млрд, $13 млрд из которых это убытки “Газпрома”, которые будут погашаться за счет российского бюджета.

Таким образом, только «Турецкий поток», при максимальной загруженности 32 млрд м³ газа в год (а этого никогда не будет), при стоимости 1 тыс кубометров в $60, условно поставит газа на $1,9 млрд в год. Отмечу, что это стоимость газа на грани фола для Газпрома и окупаемости для самой трубы она не несет. Но даже при таком утрированном расчете, поставки газа выйдут на реальную стоимость трубы лишь через 14 лет! Но еще раз повторю, по «Турецкому потоку» никогда не будет поставляться 32 млрд м³ газа в год, а рассчитанная стоимость в $60 никогда не позволит трубе окупиться.

И вот, на примере лишь одной трубы можно себе представить масштабы финансовых потерь России от строительства своих газопроводов, которые задумывались и проектировались в эпоху высоких цен на “голубое золото”, в пределах $300 — $400 за 1 тыс кубометров.

Но то, что буквально недавно кормило и держало российское государство на плаву, сейчас будет неизбежно и бесцеремонно его топить. Что тут еще можно сказать? Семь футов над килем!