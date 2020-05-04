В школах и детсадах Минска произошли новые вспышки коронавируса 3 4.05.2020, 21:23

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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дети, родители и учителя массово заболевают.

Читатели сообщают телеграм-каналу "Баста" о новых фактах распространения коронавируса в школах и детских садах города Минска.

"У нас в 9-м классе средней школы №53 на улице Беды в Минске болеют дети и умерла мама одного из учеников", - сообщила подписчица.

"В средней школе №21 на улице Куйбышева в Минске у одного из учителей выявлен Covid-19. До 25 апреля учитель вёл занятия и кружки, в том числе, у детей младших классов. Контактировал с другими учителями школы в учительской. На данный момент на карантин отправлен только один класс", - пишет учительница.

"10 учителей старшей школы №19 Минска отправлены на самоизоляцию, как контакты первого уровня, потому что коронавирус выявлен у ребенка 9-го класса", - пишет учитель из школы №19.

"У нас в детском саду №556 на улице Рафиева в Минске заболела медсестра. Лежит в больнице, подтвержден Covid-19. Эта медсестра всем детям ходила мерить температуру. Сад не закрыт, работаем в нормальном режиме", - сообщила работница детского сада.

"В средней школе №215 два начальных класса отправлены на карантин. Учителя этих классов уже в пятницу не вышли на работу. В школе всё скрывается, никакой информации никому не предоставляется. Дети питаются все вместе в одной столовой. Никакой дезинфекции не проводилось" – пишет читатель.

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