Синоптики: На неделе будет до +20 °С 4.05.2020, 21:25

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Погода погоды на ближайшие дни.

В минувшие выходные дни в Беларуси наблюдалась довольно теплая, но неустойчивая погода. Под влиянием атмосферных фронтов прошли кратковременные дожди, местами прогремели грозы. Температурный фон оказался на 1-4 градуса выше климатической нормы. В начале текущей недели влияние фронтальных разделов будет сохраняться, поэтому ожидается неустойчивая и с дождями погода. Об этом tut.by сообщили в Белгидромет Минприроды.

5 мая, во вторник, ночью по юго-востоку страны, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха минимальная ночью +4...10 °С, по юго-востоку до +13 °С; максимальная днем +14...20 °С.

6 мая, в среду, очередная система атмосферных фронтов принесет на большую часть территории Беларуси дожди различной интенсивности. В дневные часы местами с грозами, в основном по западу страны, ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +4...11 °С, максимальная днем +10...17 °С, местами до +19 °С.

В четверг, 7 мая, фронтальные разделы будут медленно смещаться на восток, вслед за ними ожидается разрастание более прохладных воздушных масс. Ночью еще на большей части территории страны, днем местами, преимущественно по юго-востоку страны, пройдут кратковременные дожди. В ночные часы сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха понизится и составит: минимальная ночью +2...9 °С, максимальная днем всего +11...18 °С.

В конце недели осадков прогнозируется немного, но погоду будут формировать поступающие прохладные воздушные массы.

8 мая, в пятницу, преимущественно без осадков, только ночью по юго-востоку возможен кратковременный дождь. Температура воздуха минимальная ночью 0...+7 °С, при прояснениях до -2°С, максимальная днем +12...19 °С.