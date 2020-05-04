Урок для белорусского Минздрава 3 Алена Антонова, gazetaby.com

4.05.2020, 22:07

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Фото: REUTERS

Как в Литве и Украине дают статистику по коронавирусу.

Благодаря этим цифрам, люди знают, в каких регионах сложная ситуация, и сколько больных в критической ситуации.

4 мая Минздрав Литвы сообщил о 9 новых случаев заболевания коронавирусом. В Украине за сутки зафиксировано 418 новых случаев ковида. В Беларуси за этот же период, по официальным данным, зарегистрировали 784 новых случаев заражения.

Инфографика: DELFI

Национальный центр общественного здравоохранения Литвы также дает статистику о количестве тестов, которые были сделаны за сутки, и о количестве людей, находящихся в изоляции.

фото с сайта: gazetaby.com

Каждый день жители Украины получают свежую статистику от Минздрава Украины не только о количестве заболевших и умерших от коронавируса, но и информацию с данными по регионам, возрасту и полу инфицированных.

фото с сайта: gazetaby.com

Например, известно, что по данным на 4 мая, лидерами по количеству больных остаются Черновицкая область (1887 случаев) и город Киев (1535 случаев).

Минздраву Беларуси есть чему поучиться. О вспышках коронавируса в регионах белорусы сначала узнают не от главного ведомства, а из независимых СМИ. Вот последний пример. «Радыё Свабода» сообщает о том, что в Черикове на карантин закрыли школы, COVID-19 выявили у педагогов, местные власти говорят о «серьезной ситуации», но не называют цифр.

Уважаемые жители Чериковского района, настоятельно призываем вас без крайней необходимости не покидать свои домаhttps://t.co/OGYEaILnkp pic.twitter.com/73JAPxjICB — Веснік Чэрыкаўшчыны (@cherikovnews) May 1, 2020

Как ведет себя в этой ситуации Минздрав? Сообщает о том, что в Витебске, а также в Докшицком, Бешенковичском, Шумилинском, Лиозненском и Поставском районах «стабилизирована ситуация» с COVID-19 и пневмониями. Данных о количестве вылечившихся и выписанных из больниц не приводится.

Алена Антонова, gazetaby.com