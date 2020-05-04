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Горячая вода для «тунеядцев» в Гомеле подорожала в 5,5 раз

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  • 4.05.2020, 22:20
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Горячая вода для «тунеядцев» в Гомеле подорожала в 5,5 раз

Гомельчанка Мария Тарасенко требует от местных властей отчитаться о тарифах ЖКХ.

Известная борьбой с так называемым декретом о «тунеядцах» гомельская домохозяйка Мария Тарасенко просит публичную калькуляцию на субсидируемые и экономически обоснованные тарифы по услугам ЖКХ, пишет «Гомельская весна».

На днях она направила в горисполком соответствующее требование о размерах субсидий на тепло, газоснабжение и на подогрев горячей воды. Дело в том, что женщину как плательщика услуг ЖКХ занесли в так называемые списки трудоспособных граждан, «не занятых в экономике» и предъявили горячее водоснабжение по тарифу, обеспечивающему полное возмещение «экономически обоснованных затрат».

В результате, горячая вода для гомельчанки подорожала сразу в 5,5 раза или на 550%.

Квитанция за февраль, которую получила Мария Тарасенко
фото с сайта: gomelspring.org

«По сообщению официального сайта горисполкома экономически обоснованный тариф на теплоснабжение и подогрев воды в 4,8 раза больше субсидируемого, а тариф на газоснабжение в 3,5 раза. Даже если я платила по субсидируемому тарифу всего лишь половину от полной стоимости услуги, тогда подорожание возможно было еще на 50%, а не на 550%. Из предъявленного тарифа горячая вода для меня подорожала сразу в 5,5 раз! Такой маржи власть даже на нефти не имеет, они видимо бизнес на нас делают?», - негодует Тарасенко.

Правозащитник Леонид Судаленко напомнил, что правительство заморозило повышенные тарифы на тепло и газоснабжение до 1 мая 2021 года. А вот повышенный тариф за горячее водоснабжение для «не занятых в экономике» действует.

«Мы хотим знать, как сегодня формируются так называемые субсидируемые и экономически обоснованные тарифы на услуги ЖКХ. Если чиновники не представят подробный расчет, пойдем в суд, ведь эта та информация, которая затрагивает права каждого плательщика этих услуг», - добавил он.

По закону об обращениях граждан чиновники должны ответить в течение 15 дней.


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