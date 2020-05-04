The New York Times: К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится 2 4.05.2020, 22:25

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Фото: REUTERS / David Ryder

По прогнозам, ежедневно в США будут выявлять около 200 тысяч новых случаев заражения.

К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день, сообщили в администрации президента страны Дональда Трампа.

Как пишет The New York Times (перевод - newformat.info), прогнозы основаны на данных Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Также отмечается, что ежедневно в США будут выявлять около 200 тысяч новых случаев заражения — сейчас в стране регистрируют 25 тысяч зараженных за сутки.

По последним данным в США зарегистрировано почти 1,2 млн случаев заражения COVID-19. От болезни скончалось почти 69 тысяч пациентов. Страна занимает первое место как по числу зараженных, так и по количеству умерших