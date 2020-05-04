Великобритания: Хакеры из РФ пытаются украсть информацию о создании вакцины от коронавируса 4 4.05.2020, 22:50

1,930

иллюстрационное Фото

Британский национальный центр кибернетической безопасности разоблачил операцию российских хакеров.

Хакеры атаковали ряд университетов Соединенного Королевства, которые работают над созданием вакцины, лекарств и оборудования в борьбе против коронавируса, пишет liga.net.

Отмечается, что представители британских спецслужб обнародовали данные об активных попытках взломать электронную почту и университетские серверы, а также проникнуть в базу данных научно-исследовательских центров, работающих в направлении противодействия коронавирусу.

Сообщается, что киберпреступники действуют под патронатом правительств России, а также Китая и Ирана.

Глава Оборонного комитета британского парламента Тобаяс Элвуд считает, что Великобритания не должна медлить с ответными мерами на подобные враждебные шаги.

Сейчас в разработке находятся 70 вакцин против COVID-19, три уже испытывают на людях. Однако в ВОЗ говорят, что вакцина вряд ли появится в течение года.

27 апреля основатель Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал, что запустить масштабное производство вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 можно будет в лучшем случае в течение года.