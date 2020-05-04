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Минчанка: Только в один наш дом «скорые» приезжают в 4 подъезда из 10

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  • 4.05.2020, 22:59
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Минчанка: Только в один наш дом «скорые» приезжают в 4 подъезда из 10
фото: телеграм-канал "баста"

Белорусам массово приходится «лечиться» от коронавируса на дому.

"Скорые" приезжают в дом на улице Притыцкого, 91 в Минске несколько раз в день. Зараженные Covid-19 есть минимум в четырех подъездах, сообщает телеграм-канал "Баста".

"В дом на улице Притыцкого, 91 в Минске скорые приезжают, как минимум, в 4 подъезда из десяти, - пишет жительница дома. - Проверяют больных на домашнем лечении. Это только то, что увидели мы. В один из подъездов приезжали несколько раз в день".

Ранее сайт Charter97.org рассказывал, как в Беларуси «лечат» на дому больных COVID-19.

фото: телеграм-канал "баста"
фото: телеграм-канал "баста"

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