Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств защиты от коронавируса 4 5.05.2020, 7:38

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Тедрос Гебрейесус

Заявление было сделано на брифинге в Женеве.

Мытье рук является одним из лучших средств против нового коронавируса.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве, сообщает nv.ua.

«Одним из наилучших средств является одно из основополагающих: мытье рук… Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остается одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от заболевания COVID-19 и многих других болезней», — подчеркнул глава ВОЗ.

Он также напомнил, что 5 мая по решению ВОЗ отмечается Всемирный день гигиены рук.

«Мы должны помнить, что миллионы людей в мире не имеют возможности практиковать эту одну из основополагающих мер предосторожности», — констатировал гендиректор.

В мире менее 2/3 учреждений здравоохранения имеют оборудование для мытья рук, а у 3 млрд людей на планете отсутствует водоснабжение в домах и нет мыла.

По мнению Гебрейесуса, чтобы остановить пандемию коронавируса или любую другую инфекцию, необходимо «резко увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта».

Гендиректор ВОЗ также напомнил, что в ряде государств число новых случаев заболевания продолжает расти.

«Этот вирус останется с нами надолго, поэтому нужно вместе разрабатывать и делиться средствами для борьбы с ним», — резюмировал глава ВОЗ.

Напомним, распространение коронавируса началось в декабре 2019 года в Китае. С тех пор число инфицированных превысило 3,5 млн человек во всем мире. Почти 250 тысяч пациентов умерли.