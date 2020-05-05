Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств защиты от коронавируса

Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств защиты от коронавируса4
- 5.05.2020, 7:38
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Заявление было сделано на брифинге в Женеве.
Мытье рук является одним из лучших средств против нового коронавируса.
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве, сообщает nv.ua.
«Одним из наилучших средств является одно из основополагающих: мытье рук… Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остается одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от заболевания COVID-19 и многих других болезней», — подчеркнул глава ВОЗ.
Он также напомнил, что 5 мая по решению ВОЗ отмечается Всемирный день гигиены рук.
«Мы должны помнить, что миллионы людей в мире не имеют возможности практиковать эту одну из основополагающих мер предосторожности», — констатировал гендиректор.
LIVE on #Periscope: Media briefing on #COVID19 with @DrTedros.https://t.co/zi1jnqNfwL— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 4, 2020
В мире менее 2/3 учреждений здравоохранения имеют оборудование для мытья рук, а у 3 млрд людей на планете отсутствует водоснабжение в домах и нет мыла.
По мнению Гебрейесуса, чтобы остановить пандемию коронавируса или любую другую инфекцию, необходимо «резко увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта».
Гендиректор ВОЗ также напомнил, что в ряде государств число новых случаев заболевания продолжает расти.
«Этот вирус останется с нами надолго, поэтому нужно вместе разрабатывать и делиться средствами для борьбы с ним», — резюмировал глава ВОЗ.
Напомним, распространение коронавируса началось в декабре 2019 года в Китае. С тех пор число инфицированных превысило 3,5 млн человек во всем мире. Почти 250 тысяч пациентов умерли.