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Паралитики

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  • Виктор Горбачев
  • 5.05.2020, 7:47
  • 2,452
Паралитики
Виктор Горбачев

У этой власти нет будущего. Вообще.

Ни один! Представляете? Совсем ни один. Вообще! Такая огромная "махина" назначенных высокопоставленных чиновников, и ни один! Молчат все. Молчат "депутаты парламента".

И пусть даже их не выбирали, а назначили. Но все до одного молчат. А говорят, они какие-то "народные". И деньги из народного бюджета проедают. Молчит все правительство в полном составе. Ни один министр не поднимает головы и не говорит "против". Все онемели. Ни один не имеет своей точки зрения. И да, тоже деньги их казны народной хавают. И не давятся.

Губернаторы молчат. Мэры, сэры и прочие пэры - и подавно. Гробовая тишина и пустота. Позорная и страшная тишь.

Всех парализовал страх. За место. За кресло. За зарплату. За содеянные ранее грехи. Все человеческие качества и совесть улетучились. Сдуло. Обделались. По самые гланды.

И эти люди рулят в этой стране! Они "учат" всех жить и на путь праведный наставляют и направляют. Один сказал - "параду быть"! И все язык в одно место засунули. Лишь кивание головами, опущенные глаза и соглашательство. Полное. И не важно, что в нашем общем доме горе и беда в виде коронавируса. Авось пронесет? Да и они, если что, не при делах. Свалят на Лукашенко. Хотя он же сказал:

- Я подумал, и мы решили - параду быть!

Это беда! Большая беда для страны. Когда все со всем и всегда соглашаются. Когда не слышно голоса "против". Ну, если и не против, то хотя бы, высказывание своей четкой позиции, почему нельзя делать то или это. Народ ведут на заклание - и тишина. Колоннами в пекло.

Только вдумайтесь! Во всей стране ни один чиновник не сказал "против" проведения парада ни одного слова.

Это не дисциплина. Это - паралич власти. Полный и окончательный. Деградация. Ни о каком развитии страны и движении вперед разговора нет. Запуганность, зашуганность и зашоренность всего управленческого аппарата. У этой власти нет будущего. Вообще.

Приспособленцы и лизоблюды. И они это знают. Но! Но продлевают своим молчанием и соглашательской позицией паралич всей страны. Во всем. Они все там и с ним. В далеком 1994 году. И держат при этом весь народ в том же времени. Их страшит движение вперед. Они не могут по-другому жить. Паралич - это их нормальное состояние. Парализованная власть. Ни реформ, ни своих мыслей и извилин. Тупик во всем. Во всем и для всех. Жизнь во лжи и страхе.

Центр Европы. Как бы. А дикари. Настоящие дикари. Под управлением и без разума. Добровольно-принудительные дикари. Паралич охватил все и всех. Люди и нелюди. И каждый выбирает для себя сам. Где и с кем быть. А пока? Как есть. Паралич.

Умышленный. Ни стыда и ни совести. Ни один мускул не дергается на лицах парализованной власти.

Паралитики!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»


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