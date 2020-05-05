«Шум в легких можно услышать без специального прибора» 5.05.2020, 7:55

1,903

Врач рассказала, как лечила своих коллег от коронавируса.

Заведующая инфекционным отделением детской городской больницы Ошской области Узбекистана Клара Жунусова рассказала, как лечила своих коллег от коронавируса.

Инфекционное отделение детской городской больницы Ошской области с 8 апреля временно закрыто на карантин, потому что все сотрудники заразились коронавирусом, сообщает zdorovie.akipress.org.

Первые пациенты с коронавирусом поступили 5 апреля. По словам врача, одна женщина была на 38-й неделе беременности, другая с 11-месячным ребенком.

У беременной болезнь протекала бессимптомно, а у женщины с ребенком был кашель. «После них поступили контактные лица, а также заболели мои коллеги: врач, медсестра и младшая медсестра. Изначально состояние врача было тяжелое. У других были проблемы из-за хронических заболеваний», - сказала она.

После поступили еще 13 врачей с COVID-19. «Из-за того, что состояние одного ухудшалось, было решено перевести в областную больницу. В целом три пациента находились в тяжелом состоянии», - отметила она.

По словам Жунусовой, она не могла понять, почему бессимптомников держат в стационарах. «У одного пациента не было никакого признака, хотя анализ на коронавирус был положительный. Позже рентген показал, что у него пневмония. Тогда и поняла, что нужно держать их под наблюдением врачей», - рассказала врач.

«Многие спрашивают, действительно ли эта болезнь есть? Да, есть. Как и в других болезнях есть легкая форма, средняя и тяжелая. Если человек тяжело заболел, шум в легких можно услышать без специального прибора, пациентам приходится очень тяжело. На сегодня все пациенты хорошо себя чувствуют. Звоним и узнаем об их состоянии уже дома, так как отделение закрыто на карантин», - добавила Жунусова.