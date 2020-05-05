В Гродно обнаружили 250 новых очагов коронавируса: названы адреса
- 5.05.2020, 7:59
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Врачи передали документ в Гродненский горисполкома.
Телеграм-каналу «Баста» прислали копию документа, подписанного главврачем Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Яниной Шерендо.
В нем перечислены адреса домов в областном центре, где обнаружены подтвержденные очаги Covid-19.
В списке, адресованном председателю Гродненского горисполкома, более 250 адресов.
Документ датирован 30 апреля.
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