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В Гродно обнаружили 250 новых очагов коронавируса: названы адреса

  • 5.05.2020, 7:59
  • 2,206
В Гродно обнаружили 250 новых очагов коронавируса: названы адреса
ФОТО: RFE/RL

Врачи передали документ в Гродненский горисполкома.

Телеграм-каналу «Баста» прислали копию документа, подписанного главврачем Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Яниной Шерендо.

В нем перечислены адреса домов в областном центре, где обнаружены подтвержденные очаги Covid-19.

В списке, адресованном председателю Гродненского горисполкома, более 250 адресов.

Документ датирован 30 апреля.

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