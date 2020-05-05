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Путин играет слабыми картами

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  • 5.05.2020, 8:05
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Путин играет слабыми картами
Фото: AFP

У России нет шансов против более сильных геополитических соперников.

У России, которая заявила о вхождении в топ-4 стран с наибольшими расходами на оборону, нет шансов на победу с более сильными противниками, у которых больше как экономических, так и политических возможностей.

Как сообщает канал Newsader, об этом заявил политолог Рамис Юнус, который считает что российский президент Владимир Путин блефует.

"Я не уверен, что у России достаточно вариантов, чтобы искать рыбу в этой мутной воде, потому что для того, чтобы ее искать, одного бряцания оружием здесь недостаточно, особенно когда ты имеешь дело с достаточно сильными противниками, у которого денег больше и возможностей больше – как политических, так и экономических. Путин все время блефует", – отметил он.

По мнению политолога, ему понятен блеф, когда речь идет о противостоянии с равным по силам оппонентом – тогда побеждает тот, у кого более сильный характер.

"Когда напротив тебя сидит жирный дядя, у которого деньги куры не клюют, а ты блефуешь – ему до лампочки: он увеличивает ставки, в конечном итоге бросает карты на стол и говорит: "Раскрываемся". Тогда выяснится, что у тебя ничего нет. Это правило покера. Поэтому я не думаю, что Россия продолжит искать авантюры", – добавил Рамис Юнус.


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