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Военные суда США впервые за 30 лет вошли в Баренцево море

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  • 5.05.2020, 8:11
Военные суда США впервые за 30 лет вошли в Баренцево море
Иллюстрационное фото

Они отрабатывают операции по обеспечению безопасности морского судоходства.

Эскадренные миноносцы USS Roosevelt, USS Porter, USS Donald Cook и судно снабжения USNS Supply ВМС США, а также фрегат HMS Kent Королевского военно-морского флота Великобритании вошли в акваторию Баренцева моря, передает dw.com.

Они отрабатывают операции по обеспечению безопасности морского судоходства в сложных природных условиях за Северным полярным кругом, сообщили Военно-морские силы Соединенных Штатов в понедельник, 4 мая. Суровая погода Арктики требует постоянного внимания и практики, говорится в сообщении.

"В эти непростые времена особенно важно обеспечивать постоянство наших операций на европейской сцене и одновременно принимать благоразумные меры по защите здоровья наших сил", - заявила командующая Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти. "Мы сохраняем приверженность делу продвижения безопасности и стабильности в регионе", - добавила она.

Надводные суда ВМС США не заходили в Баренцево море с середины 1980-х годов. Уведомление о заходе кораблей было направлено в министерство обороны России 1 мая, подчеркнули в ВМС США. Это сделано с целью избежать недопонимания, снизить риск и предотвратить случайную эскалацию напряжения.


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