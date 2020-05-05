закрыть
5 мая 2020, вторник, 8:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус бушует в деревнях Белыничского района Могилевской области

  • 5.05.2020, 8:15
Коронавирус бушует в деревнях Белыничского района Могилевской области

Сельчане остаются без помощи, тесты на COVID-19 не делают.

Коронавирус распространяется по деревням Белыничского района Могилевской области, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Деревня Осман-Касаево, Белыничский район, Могилевской области. Женщина находилась неделю дома с температурой 38, после этого была госпитализирована в Белыничскую ЦРБ, где пролежала еще три дня без оказания помощи. Лишь после того, как родственники забили тревогу, ей стали оказывать медицинскую помощь", - пишет житель Белыничского района Могилевской области.

"В Белыничской ЦРБ уже более 20 пациентов с предварительным диагнозом "пневмония". Большинство – из деревень района. Тесты на коронавирус не делают", - пишет сотрудник больницы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина