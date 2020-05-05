Коронавирус бушует в деревнях Белыничского района Могилевской области 5.05.2020, 8:15

Сельчане остаются без помощи, тесты на COVID-19 не делают.

Коронавирус распространяется по деревням Белыничского района Могилевской области, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Деревня Осман-Касаево, Белыничский район, Могилевской области. Женщина находилась неделю дома с температурой 38, после этого была госпитализирована в Белыничскую ЦРБ, где пролежала еще три дня без оказания помощи. Лишь после того, как родственники забили тревогу, ей стали оказывать медицинскую помощь", - пишет житель Белыничского района Могилевской области.

"В Белыничской ЦРБ уже более 20 пациентов с предварительным диагнозом "пневмония". Большинство – из деревень района. Тесты на коронавирус не делают", - пишет сотрудник больницы.

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