Новая вспышка коронавируса произошла в Волковысском районе Гродненской области 5.05.2020, 8:26

Фото: Belta.by

Инфекцией поражены Волковыск, Рось и поселок Красносельский с цементным заводом.

Вспышка коронавируса в Волковысском районе Гродненской области. Зараженные Covid-19 есть в поселках Россь и Красносельский, а также в самом райцентре, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Несколько случаев коронавируса подтверждены в средних школах №1 и №2 поселка Россь Волковысского района Гродненской области. Родителям пришли сообщения о том, что до 11 мая дети переходят на удаленное обучение. Случаи подтверждены у сотрудников школ", - пишет читатель канала.

"На Красносельском цементном заводе есть заболевший коронавирусом грузчик. Сотрудников отправили по домам", - пишет читатель канала.

"В Волковыске у сотрудника ГАИ и у помощника воспитателя в детском саду №7 подтверждены случаи Covid-19", - сообщает житель города.

"Обрабатывали футбольное поле "Родная сторона". Раньше этого никто не делал", - пишет читатель канала из Волковыска.

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