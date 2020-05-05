«Отношение к врачам скотское» 5.05.2020, 8:35

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Фото: ТАСС

Как в России неподготовленных студентов бросают на «борьбу с коронавирусом».

"Я была в шоке, когда увидела на сайте нашего университета запись о привлечении к работе с коронавирусными пациентами студентов четвертого-пятого курсов, – говорит Елизавета, студентка 4-го курса лечебного факультета Петербургского Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова. – Я понимала, что это не соответствует никаким федеральным законам об образовании, потому что Минздрав не может принудительно менять учебный план".

27 апреля появился приказ Минздрава и Минобразования России, где говорилось, что медицинские вузы обязаны направить студентов старших курсов на практику в больницах, принимающих пациентов с коронавирусом. Начаться такая практика должна 1 мая. Таким образом Минздрав хочет решить вопрос с нехваткой медицинского персонала.​ В Москве, например, власти обещают платить студентам, работающим с больными COVID-19, 100 тысяч рублей в месяц. Суммы доплат в других регионах пока неизвестны. Ожидается, что студенты будут официально трудоустроены, то есть будут получать минимальный оклад, а также дополнительные выплаты. Согласно распоряжению президента Путина, они составляют 25 тысяч – для младшего медперсонала и 50 тысяч – для среднего и выплачиваться будут только при работе непосредственно с инфицированными пациентами.

Ясно пока только, что практически везде сейчас нехватка младшего и среднего медперсонала. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опубликовал на своем сайте сотни вакансий. Корреспондент "Север.Реалии" выяснил, что многие студенты такой практике совсем не рады.

Елизавета рассказывает, что позвонила другим студентам старших курсов, которые уже работают. "Многие сказали, что средства индивидуальной защиты начали поступать только сейчас. А до этого в отделениях были только респираторы, и то многим приходилось покупать их за свой счет", – рассказывает она.

Ее слова подтверждает студент шестого курса Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Антон (имя изменено). Он работает в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи имени И. И. Джанелидзе уже больше двух лет. Сейчас учреждение мобилизовано на борьбу с коронавирусом.

– Больница совершенно не обеспечена средствами защиты. Врачи используют одну маску на сутки, есть одноразовая накидка, которую я использую уже вторую неделю. Врачи массово заражаются. Работать во многих отделениях уже некому, – утверждает студент.

Радио Свобода направило запрос в НИИ СМП им. И. И. Джанелидзе с просьбой уточнить данную информацию, ответа пока нет. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга Север.Реалии сообщили, что "за обеспечение федеральных учреждений средствами индивидуальной защиты город ответственности не несет, а в городских средств индивидуальной защиты в среднем должно хватить на неделю-полторы".

И Елизавета, и Антон пока не хотят соглашаться на прохождение практики. По словам Елизаветы, на просьбы рассказать об условиях труда, а также о рисках заражения им отвечают: "Вы же будущие врачи, знали, куда идете учиться. Не хотите работать – берите академический отпуск".

– Для меня профессия врач до сих пор звучит немного идеализированно. Я хочу идти помогать. Еще до поступления в университет я была волонтером в реанимации в моем родном городе – Череповце. Но идти помогать в ущерб себе и своим близким мне тоже не хочется, – добавляет Елизавета.

По ее словам, она бы хотела подписать соглашение, если бы оно было грамотно оформлено. "Сейчас текст соглашения сформулирован таким образом, что мы берем на себя всю ответственность за то, что произойдет с нами на практике. То есть университет с себя все обязательства снимает", – уточняет студентка.

В случае отказа студентам грозят академической задолженностью и "дисциплинарным взысканием". "К взысканию относится и выговор, и лишение стипендии, и исключение из университета. О чем именно идет речь, пока непонятно", – говорит Елизавета.

Студенты, решившие не подписывать такие соглашения, объединились в единую группу. В ответ на это учебная часть прислала им формы отказа. По словам Елизаветы, речь в документе идет об отказе от любой практики, а не от работы в больнице с коронавирусом.

Помимо обращений, студенты создали петицию, в которой перечислили предъявляемые к властям и руководству университетов требования. "Большинство из нас готовы помогать людям, но только при условии, если это не несет угрозы нашим близким (детям, родителям и людям пожилого возраста)", – говорится в ней.

"К врачам относятся по-скотски"

"Власть решила отправить на принудительную практику к больным с коронавирусом самую уязвимую и подневольную группу – студентов. Медперсонал же в России используется как просроченная тряпка. Относятся к врачам, мягко говоря, по-скотски, вот они все и увольняются. А властям-то нужно кого-то на борьбу с коронавирусом отправлять", – рассказывает Кристина (имя изменено). Она учится на пятом курсе стоматологического факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Чем именно могут помочь в борьбе с коронавирусом студенты без опыта работы в стационарах, Кристина не знает. "Это иллюзия, что, закончив медицинский университет, выпускник может самостоятельно лечить пациентов. У нас практики в стационаре не было ни разу. Я могу решить хоть 300 тестов о борьбе с коронавирусом, реальную помощь я оказать все равно не смогу", – говорит студентка.

По ее словам, на пятом курсе студент может оказать только первую помощь: он имеет представление о том, как делается сердечно-легочная реанимация, и умеет ставить капельницы. "Работать в "красной зоне" неподготовленный студент, конечно, не может. Единственное, чем он поможет системе здравоохранения, – это заразится сам и заразит всех своих близких", – добавляет Кристина.

В том случае, если она откажется от прохождения практики, ей грозит академическая задолженность. Проректор во время онлайн-совещания четко дала понять студентам, что внезапно возникшая работа в больницах с коронавирусом – часть обязательной учебной программы. Без нее будет считаться, что студент не освоил материал.

Не освоивший материал студент с академической задолженностью не допускается до сдачи госэкзамена. У Кристины он должен был быть через полтора месяца. Каким образом можно будет отработать задолженность потом, в университете не объясняют.

– Одна девочка во время прямой линии с проректором спросила: "Как подготовиться к госэкзамену, если весь месяц мы должны работать в больнице?" На это ей ответили: "Не переживайте: за месяц практики вы так хорошо подготовитесь, что все экзамены точно сдадите". Я вот понять не могу, то ли они нас за дураков держат, то ли считают, что студенты совсем не в курсе того, что в стране реально происходит, – сетует Кристина.

Как и многие студенты Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, она платит за свое обучение. Пять лет учебы уже обошлись ее семье в 1,5 млн рублей. Снижать стоимость обучения или делать перерасчет из-за изменения учебного плана администрация университета, по ее словам, не собирается. "То есть за свои деньги я должна идти без необходимых средств индивидуальной защиты осваивать учебный план к больным коронавирусом? За работу в "красной зоне" обещают заплатить хотя бы 100 тысяч рублей, хотя не уверена, что эти деньги кто-то получит, – добавляет студентка. – За работу в "зеленой зоне" (часть больницы, где у сотрудников нет непосредственного контакта с инфицированными. – СР) не заплатят ничего, хотя в период пандемии потенциально опасно любое медицинское учреждение".

За два дня до начала практики студентов попросили внести в электронную таблицу данные о своем местонахождении. Многие на период самоизоляции уехали в свои родные города. "Руководство университета предложило им прилетать на борьбу с коронавирусом. Потом появился вариант прохождения практики по месту нахождения. Многие студенты были, конечно, против: в регионах-то 100 тысяч в месяц за борьбу с коронавирусом даже не обещают", – говорит Кристина.

Сама она от прохождения практики отказалась. Чем именно это для нее обернется, пока не понимает. "Мы готовы идти работать в больницы, если нас обеспечат необходимыми средствами индивидуальной защиты, гарантируют нам отдельное проживание и безопасное передвижение по городу", – уточняет Кристина.

"Кинули на деньги"

Такой же позиции придерживается другая студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Елена (имя изменено). Она учится на пятом курсе педиатрического факультета. Соглашение о прохождении практики она уже подписала. "По сути нас вынудили это сделать. Где именно я буду работать, пока не понятно. Распоряжения с распределением студентов я не видела", – говорит Елена.

Работать она планирует в "зеленой зоне". В обещанные 100 тысяч за работу непосредственно с инфицированными не верит. "Нам сказали, что мы сами должны заключить договор с медицинским учреждением. Оплата будет производиться посменно. В месяц выходит якобы 100 тысяч рублей", – добавляет студентка.

Из чего была рассчитана эта сумма, она не знает. Ее знакомым – тоже студентам педиатрического отделения, которые подключились к борьбе с коронавирусом раньше, обещали выплачивать по 80 тысяч рублей. В итоге "их кинули на деньги": по ее данным, за месяц работы в Госпитале ветеранов войн в Медведково они получили 15 тысяч.

– Возмущена я даже не тем, что мне не заплатят за работу, а тем, что я подвергаю себя и свою семью опасности, – вздыхает Елена. – В "зеленой зоне" риск заразиться даже выше, чем в "красной", потому что работают там врачи без средств индивидуальной защиты. И после каждого такого дня мне нужно будет возвращаться на общественном транспорте домой, где в одной квартире находится шесть человек.

Добровольно-принудительно

Другой студентке Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова отрабатывать практику придется в регионе. Баира (имя изменено) учится на пятом курсе в Институте клинической медицины. На время самоизоляции она уехала на родину – в Калмыкию.

Как и Елена, Баира будет работать в "зеленой зоне". Несмотря на то что у нее хроническое заболевание легких, проходить практику ей все же придется. "Надеюсь просто, что смогу выполнять работу, где контактирование с инфицированными не требуется", – уточняет студентка. Отказ влечет академическую задолженность, а она в свою очередь приводит к лишению стипендии, а в будущем иногда и отчислению, говорит Баира.

Чуть более оптимистично настроена Вероника (имя изменено). Она учится на пятом курсе лечебного факультета Пермского государственного медицинского университета им. академика Е. А. Вагнера. О том, что практику ей придется проходить в отделении с коронавирусом, она узнала 30 апреля. В этот день вышел внутренний приказ университета. "Текст был крайне невнятный. В указе говорилось о добровольном согласии на практику, но в то же время и о том, что пройти ее обязаны все", – рассказывает Вероника.

Через некоторое время в группе университета во "ВКонтакте" появились комментарии о том, что практику можно будет пройти не только в больнице. Уточнялось, что студенты могут также относить еду и лекарства самоизолировавшимся, а также работать в штабе помощи пожилым. "Какую юридическую силу имеют эти комментарии, не понятно", – добавляет студентка.

Сама она пока планирует идти работать волонтером в коронавирусное отделение. Волонтером в больнице уже две недели работает москвичка Вера (имя изменено). Она учится на пятом курсе факультета фундаментальной медицины МГУ и работает в лаборатории университетской клиники МНОЦ МГУ.

"Называть волонтерством мою работу не совсем правильно. На самом деле я официально трудоустроена. В конце месяца должна получить сестринский оклад плюс 50 тысяч надбавки", – рассказывает Вера.

Изначально идти работать в больницу с коронавирусом она не планировала. "Я увидела, что наш медицинский центр перепрофилируется под COVID-19. Студентов приглашали работать. Я откликнулась, потому что это была родная уже больница и потому что хотела помочь, – добавляет студентка. – Я бы не назвала это альтруизмом, но поступить иначе я не могла. Кому еще отправляться на борьбу с новой инфекцией, как не молодым. В больницах много персонала среднего возраста. Им сложно долго ходить в костюмах и средствах индивидуальной защиты. У них также много дополнительных заболеваний".

Работать непосредственно с инфицированными Вера не стала, потому что у нее бронхиальная астма. В лаборатории она сможет принести врачам, которые работают в "красной зоне", гораздо больше пользы. "Я весь день на ногах: занимаюсь транспортировкой анализов, заполняю документы", – рассказывает Вера о своем рабочем дне в лаборатории.

Заразиться она не боится. "Подцепить вирус можно и в магазине. Если сильно об этом думать, нужно сидеть дома в инкубаторе и не выходить на улицу вообще. У нас достаточно средств индивидуальной защиты: мы носим их даже в лаборатории. Мазки тоже сдаем каждую неделю", – добавляет студентка.

Заткнуть дыры

Нас заставляют указывать неверные данные об уровне нашего образования

Далеко не так оптимистично настроен Эдгар Оганян, студент шестого курса лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова.

– Официально по расписанию у шестого курса в нашем университете есть практика в рамках аккредитации. В этом году аккредитации из-за коронавируса у нас не будет. Вместо этого нас отправляют работать в отделения с коронавирусными пациентами, – говорит студент.

Никаких официальных данных о том, как именно будет проходить эта практика, пока тоже нет. "Нас попросили только пройти дистанционно обучение по курсу коронавируса и зарегистрироваться на сайте для врачей или для тех, кто закончил медицинский колледж. Только мы-то еще студенты. То есть нас заставляют указывать заведомо неверные данные об уровне нашего образования", – рассказывает Оганян.

Информацию о необходимости пройти практику в больнице с коронавирусными пациентами он получил от старосты. Тот узнал об этом от ответственного студента, который общался напрямую с руководством университета. "Такую запутанную схему информирования придумали для того, чтобы в случае ошибок можно было всю вину свалить на студента: мол, неправильно интерпретировал слова руководства", – уверен Оганян.

В случае отказа от практики студенту грозит академическая задолженность, а в некоторых случаях и отчисление, добавляет студент. Руководство университета разослало всем старшекурсникам таблицу, где нужно было указать свои данные и отметить, готов ли студент работать в больнице с коронавирусом или нет. В конце таблицы был перечислен ряд причин, которые дают возможность отказаться от практики. Беременность, по словам, Оганяна, в перечень не входила.

Работать без средств индивидуальной защиты и выплат невозможно

Отказаться можно было только, если у студента есть хронические заболевания легких, хронические болезни сердца или сахарный диабет. Вторая причина для отказа – если этими же заболеваниями страдают родственники. Не проходить практику можно было также, если ты живешь в общежитии или находишься в другом регионе во время самоизоляции, а также если живешь с пожилыми родственниками, которые находятся в группе риска.

Сам Оганян отказался проходить практику, потому что боится заразить своих пожилых родственников. "Власти решили мобилизовать студентов, чтобы заткнуть образовавшиеся в системе здравоохранения дыры: все врачи увольняются. Работать без средств индивидуальной защиты и элементарных выплат невозможно", – считает будущий стоматолог.

Отказ от принуждения

Студентка четвертого курса педиатрического факультета Уральского государственного медицинского университета Арина (имя изменено) уверена, что изменить ситуацию можно, только громко заявив о ней. Поэтому она вместе с другими пострадавшими от приказа Минздрава и Минобрнауки объединилась в движение против мобилизации студентов-медиков на борьбу с коронавирусом.

Студенты поставили перед руководствами университетов ряд требований. Среди них "отказ от принуждения" – студенты должны принимать решение о прохождении практики добровольно, "привлечение к работе с коронавирусом в первую очередь еще не задействованных в этом медработников", "обеспечение студентов средствами индивидуальной защиты", "перевод студентов на бюджетную форму обучения", а также "организация выплат".

– Если то, о чем мы просим будем выполнено, мы готовы приступить к работе в больницах с коронавирусными пациентами, – добавляет Арина.

В ее университете сроки привлечения студентов к работе с инфицированными пациентами пока неизвестны. "Говорят, что мы выйдем на практику, как только введут режим ЧС, – говорит Арина. – Введут ли его вообще, до сих пор непонятно".

Корреспондент Север.Реалии направил запросы во все перечисленные в публикации университеты – Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Пермский государственный медицинский университет им. академика Е. А. Вагнера, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова, Уральский государственный медицинский университет и Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова.

В Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова сообщили, что проходить практику в больницах с инфицированными пациентами, студенты не обязаны. По словам проректора по учебной работе Татьяны Литвиновой, при желании можно пойти работать и в медицинские заведения, не перепрофилированные под лечение коронавируса. При этом она добавляет, что практика является обязательной частью учебной программы и те студенты, которые «стремятся стать специалистами», на нее соглашаются. Ответов из других университетов пока нет.