Появилась интерактивная карта по распространению COVID-19 в Гродно 1 5.05.2020, 8:45

ФОТО: REUTERS

Чиновникам не удалось скрыть масштабы эпидемии в областном центре.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал документы, полученные из Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии, в котором перечислены адреса домов в областном центре, где обнаружены подтвержденные очаги Covid-19. В списке - более 250 адресов.

Читатель канала из Гродно создал интерактинвую карту, на которой обозначены перечисленные в документе дома. Посмотреть ее можно здесь.

Сам перечень адресов можно посмотреть по ссылке.