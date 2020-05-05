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Появилась интерактивная карта по распространению COVID-19 в Гродно

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  • 5.05.2020, 8:45
Появилась интерактивная карта по распространению COVID-19 в Гродно
ФОТО: REUTERS

Чиновникам не удалось скрыть масштабы эпидемии в областном центре.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал документы, полученные из Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии, в котором перечислены адреса домов в областном центре, где обнаружены подтвержденные очаги Covid-19. В списке - более 250 адресов.

Читатель канала из Гродно создал интерактинвую карту, на которой обозначены перечисленные в документе дома. Посмотреть ее можно здесь.

Сам перечень адресов можно посмотреть по ссылке.

ГродноКарта Гродно с улицами и номерами домов онлайн — Яндекс.Карты


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