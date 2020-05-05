Эксперты рассказали о таинственных постройках, найденных на дне океана 2 5.05.2020, 9:07

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Иллюстрационное фото

Одна из них - «брат» Стоунхенджа возрастом около 10 тысяч лет.

Эксперты рассказали о некоторых наиболее странных вещах из тех, что когда-либо обнаруживались на дне океана. Последний покрывает большую часть планеты и плохо изучен, поэтому может скрывать в своих глубинах множество тайн и загадок, пишет lenta.ua.

К примеру, не всем известно, что у Стоунхенджа имеется «брат», расположенный под водой в озере Мичиган, США. Наткнуться на объект ученым удалось случайно в 2007 году, когда осуществлялись поиски затонувших судов. По предварительным оценкам, возраст монумента достигает порядка 10 тысяч лет. По-прежнему остается неизвестным, каким образом мегалит очутился на дне.

Еще одна загадочная находка сделана неподалеку от острова Бимини, входящего в состав Багамского архипелага. В 1968 здесь обнаружили плоские плиты из камня, которые вместе походили на дорогу. Тянется такой подводный путь на несколько сотен метров, привлекая к этим территориям немало туристов и исследователей.

На дне океана можно найти не только таинственные постройки, это также многочисленные корабли, в том числе принадлежавшие пиратам, кладбища поездов и другие артефакты.