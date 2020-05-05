В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел пассажирский самолет 5.05.2020, 9:11

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Иллюстрационное фото

Лайнер около получаса находился в воздухе.

В московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет SSJ100 из-за отказа одного из двигателей. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы, передает РБК.

Самолет вылетел в Саратов в 06:35 (по Минску). После вылета у него, по предварительным данным, отказал левый двигатель. Лайнер пробыл в воздухе около получаса, сделав несколько кругов перед посадкой.

«Экипаж принял решение о возвращении. В 07:16 (по Минску) он совершил экстренную посадку в штатном режиме», — заявил собеседник ТАСС.

В результате произошедшего пострадавших нет. В ближайшее время специалисты проведут осмотр самолета. Причины произошедшего устанавливаются.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, этот рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот». Сколько пассажиров и членов экипажа находилось на борту, не сообщается. В какое время будет произведена повторная отправка рейса пока неизвестно.