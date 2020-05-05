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Сенат Франции отклонил план выхода из изоляции после 11 мая

  • 5.05.2020, 9:26
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Сенат Франции отклонил план выхода из изоляции после 11 мая

Решение было принято с перевесом в восемь голосов.

В понедельник вечером Сенат Франции, верхняя палата парламента, отвергла стратегию правительства, направленную на выход из карантина.

При голосовании в Сенате 89 членов верхней палаты высказались "против", 81 - "за", "воздержавшихся" было 174. Голоса против шли от социалистов и коммунистов. Воздержавшиеся - в основном от республиканцев. Правящая партия "Вперед, Республика!" единогласно поддержала меры предложенные премьер-министром, сообщает svoboda.org.

На прошлой неделе, во вторник, Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) поддержала план главы правительства.

В понедельник, 4 мая, представил проект выхода страны из карантина в Сенате, заявив о невозможности и далее соблюдать режим карантина. По словам Эдуара Филиппа, все, кто работал в области туризма, искусства, гастрономии, приостановили свою деятельность. Продолжать карантин, по словам премьера, означало бы нарушить развитие экономики, сельского хозяйства и утратить инвестиционную привлекательность Франции.

По замыслу правительства, в случае, если санитарная ситуация не ухудшится в первые недели после отмены карантина, можно было бы с 29 мая разрешить проведение богослужений.

Отказ Сената поддержать правительственный план совпало по времени с объявлением официальных данных о новых жертвах эпидемии Covid-19. За одни последние сутки погибших стало на 306 больше, а общее число жертв болезни превысило 25 000. Всего инфицированных и заболевших во Франции около 170 тысяч.

Декабрьский след коронавируса

Ранее в тот же день в СМИ появились сообщения о том, что первый больной COVID-19 лечился в парижской больнице еще в декабре 2019 года. Об этом сообщили агентство "Рейтер" и телеканал "Франс-24".

Две парижские больницы провели повторные анализы больных пневмонией в декабре 2019 года и январе 2020 года. Глава отделений реанимации в двух больницах в пригороде Парижа заявил, что ученые решили провести повторную проверку анализов 24 пациентов с пневмонией, у которых не был выявлен новый коронавирус. Выяснилось, что у одного из пациентов, прошедших 27 декабря анализ в больнице, было выявлено заболевание COVID-19. Пациент провел в палате 15 дней, вылечился и был выписан.

По имевшимся до сих пор официальным данным, впервые коронавирус был обнаружен во Франции 24 января 2020 года - три случая.

Теперь полиция в сотрудничестве с медиками пытается определить всю цепочку появления коронавируса во Франции, исходя из новых данных о первом заболевшем в конце декабря прошлого года.


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