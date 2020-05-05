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От коронавируса в мире умерло более четверти миллиона человек

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  • 5.05.2020, 9:38
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От коронавируса в мире умерло более четверти миллиона человек
ФОТО: REUTERS

Опубликованы новые данные по пандемии COVID-19.

Число погибших от коронавируса во всем мире превысило четверть миллиона человек.

О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer.

Согласно этим данным, по состоянию на утро 5 мая жертвами инфекции стали 252 429 человека по всему миру.

Больше четверти летальных исходов насчитывается в США — 69 921. Там лидером по смертности от COVID-19 является город Нью-Йорк (24 944 жертвы).

На втором месте среди стран Италия с 29 079 смертями. Тройку замыкает Великобритания, где жертвами заболевания стали 28 734 человека.

Всего в мире зафиксировано более 3,6 миллионов случаев заболевания COVID-19 за все время пандемии. Из них более 1,2 миллиона случаев — в США. На втором месте по количеству заболевших Испания (более 248 тысяч случаев), на третьем — Италия (более 211 тысяч случаев).


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