«Это все равно, что во время атаки врага поднять солдат под пули с бубнами и водить хоровод» 18 5.05.2020, 9:52

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Дмитрий Растаев

Заведись в окопах такой политрук-затейник, бойцы показали бы ему «идеологические вещи».

Парад, который «гарант» отечественного победомыслия намерен провести всем смертям назло, на фоне разгорающейся эпидемии COVID-19 (по числу зараженных мы уже обогнали всех соседей, кроме России), станет, прежде всего, демонстрацией бессердечности государства, пишет Дмитрий Растаев в статье на сайте «Салідарнасць».

Узнав, что белорусский правитель не намерен отменять парад, научный сотрудник московского Центра эпидемиологии и микробиологии Виктор Ларичев схватился за голову. «Конечно, нет никакой доблести в проведении парада, это как пир во время чумы. Нет доблести, это глупость», – отрезал он в комментарии для радиостанции «Говорит Москва».

Опасения опытного вирусолога резонны: одно дело, когда «весь город на улицах, в парках» – и совсем другое, когда куча народу столпится в одном месте.

Но у Лукашенко есть какие-то свои, самобытные вирусологи, которые напели ему, что парад – не самое опасное мероприятие. Наверное, те же самые, что подсказали лечить коронавирус баней. Впрочем, если б и не напели, парад все равно отменять нельзя – «тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло».

Тысячи людей хотят демократии, соблюдения прав человека, свободных и честных выборов, сменяемости власти, гуманных законов, эффективной экономики, нормальной жизни, в конце концов – но нет, не дождетесь. А тут какие-то чудоходы захотели пира во время чумы – это можно, это пожалуйста, вэлкам эврибади.

К тому же, если парад не провести – это ж позор на всю Александрию: «И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого – скажут, что испугались».

Что скажут люди, гадать не приходится – люди уже говорят вовсю. Да что там говорят – кричат от ужаса и возмущения!

А вообще опасаться, что кто-то подумает, будто ты испугался, будто тебе слабó – странное дело. Цивилизованный мир давно преодолел эти комплексы. Между вариантом «сделать правильно» и вариантом «сделать так, чтобы братва не считала, что ты салабон» вменяемые люди давно выбирают первый.

Ни один современный руководитель, если он дружит с головой и электоратом, не будет творить заведомых глупостей из страха прослыть трусом среди реднеков. Уж на что Путин смельчак в законе, но даже он в этой ситуации пожертвовал парадом.

«Тысячи людей», пришедшие на «это мероприятие», перезаразив друг друга, понесут вирус дальше, в семьи, в рабочие коллективы – после чего многие отправятся следом за дедами через реанимацию и ИВЛ. Это вообще как? Это все равно, что на фронте, во время атаки врага, поднять солдат под пули с бубнами и дуделками и водить хоровод. Заведись в окопах такой политрук-затейник, деды, которые умирали, показали бы ему «идеологические вещи»!

И, знаете, дело не только в том, сколько людей покосит этот парад – хотя, конечно, дай Бог, чтобы поменьше. Но даже если все обойдется малой кровью (что вряд ли), уже сам факт, что правитель государства, в котором ты живешь, готов жертвовать здоровьем и жизнями его граждан ради какой-то идеологической мишуры (память дедов ведь можно почтить и без парадных фанфар) – этот факт приводит в недоумение и отчаяние.

«Беларусь – это живой памятник той войны». Что ж, теперь она рискует стать еще и живым памятником государственного бездушия. Мемориалом патологического стремления ходить на голове там, где все ходят ногами. И наши потомки, которые будут смелее нас, свободнее нас, напишут об этом не только в фейсбуке, но и в учебниках истории. И будут со скорбью смотреть сериал «Парад» – как мы сегодня смотрим «Чернобыль», исполненный страшной правды и неизбывной горечи.