Франак Вячорка: В мире знают, что у власти в Беларуси неадекватный политик
5.05.2020, 10:12

Франак Вячорка

На Западе перестали шутить о Лукашенко.

Так считает Франак Вячорка, вице-президент «Digital Communication Network». Эта неправительственная международная организация продвигает инновации в цифровой области. Станет ли Беларусь чумным бараком и больным соседом, с которым лучше не здороваться? Когда начнутся путешествия и какой будет «новая нормальность» после взрыва коронавируса? Об этом он рассказал в интервью журналистке «Белсата» Алине Ковшик.

- Часто видим твои комментарии для иностранных СМИ о том, что происходит в Беларуси. Это означает, что из-за отсутствия карантина любопытство к нашей стране возросло. Как иностранные СМИ воспринимают происходящее в нашей стране и комментируют это?

- Все в мире знают, что в нашей стране нет карантина, что есть немного сумасшедший политик – Лукашенко, который не воспринимает проблему всерьез. Лукашенко сравнивали с президентом Бразилии Болсонару, с лидерами Таджикистана, Туркменистана и Северной Кореи, которые заявили, что вирус не проблема.

После того, как Бразилия и Таджикистан узнали, что их отношение к вирусу было недальновидным, Лукашенко остался единственным человеком, который не отнесся серьезно к проблеме коронавируса. Не скажу, что отношение изменилось или внимание возросло. Там не было особого внимания ни тогда, ни сейчас. Но было много поводов для смешных шуток, насмешек, комментариев о Беларуси и белорусской реальности.

- Какие броские комментарии и шутки ты запомнил?

- Первая волна смешных западных комментариев была о белорусском футболе. Про то, что белорусские футболисты не заразились вирусом. Они настолько суровы, что могут играть как больными, так и здоровыми. Потом были различные футбольные клубы, фан-клубы «Слуцка» и другие.

Тогда иностранные журналисты начали бить тревогу: «Что же происходит в Минске?». В России тысячи болеют. В Польше и Румынии есть жесткие карантинные меры, а из Беларуси нет информации ни о больных, ни о смертельных случаях, ни о чем.

Тогда политики стали обращать на это внимание, особенно в Twitter, где обсуждалось, правильно ли поступает Беларусь. Сторонники модели Лукашенко сказали: «Мы делаем все, как в Швеции, не вводим карантин».

Те, кто сказал, что политика была бездумной, привели пример западноевропейских стран: Италии, Нидерландов, где бездействие изначально привело к критической ситуации в самом конце.

Сейчас вижу много публикаций в The Guardian, The Independent, The Washington Post и The New York Times о том, что эта политика вызвана исключительно неразумным отношением Лукашенко.

Думаю, что теперь люди перестали шутить и начали думать, чем действительно руководствуется Лукашенко: потерял ли он свою хватку, вырвался ли из реальности. Может действительно считает, что экономические последствия гораздо опаснее и важнее, чем гибель людей от коронавируса.

- Как изменилось отношение политиков и аналитиков к нашей стране? Можем ли мы сказать, что некоторые программы будут сворачиваться, на Беларусь будут смотреть как на зараженного соседа, с которым лучше не пожимать руки? Некоторые говорят, что Беларусь стала чумным бараком в Европе. Какие последствия может иметь этот карантин в политическом отношении для нашей страны и белорусов?

- Когда нормальный человек на Западе читает новости о Беларуси, то поворачивает палец у виска и думает: «Ну, идиоты». Это отношение адекватного человека к тем заявлениям Лукашенко о футболе, о водке и масле, которое лечит от этой болезни. Не знаю, станет ли Беларусь чумным бараком, но восприятие Беларуси как сумасшедшей страны, которая вместо того, чтобы предотвратить коронавирус и его распространение сделала все возможное, чтобы его экспансия еще больше усилилась, сохранится.

Думаю, что Беларусь попадет в список стран, откуда будет нельзя принимать граждан, которым нельзя выдавать визы. Помните, когда китайцы не могли приехать в Западную Европу? То же произойдет с белорусами: если страны Западной Европы выйдут из пандемии и новых болезней, белорусам запретят въезжать в эти страны.

Запрет может затянуться по инерции на длительное время. Беларусь добавили в список невъездных стран в Японию, как будто временно, но это может сохраняться в течение многих-многих лет. Даже если в Беларуси не будет новых случаев коронавируса, эти запреты отменят медленно. Вся помощь, оказываемая Беларуси как по линии Красного Креста, так и по линии Всемирной организации здравоохранения, а также помощь, которую Евросоюз предлагает Лукашенко (отмена массовых мероприятий), – все это свидетельствует о том, что Запад больше не доверяет ни белорусским властям, ни лично Лукашенко в борьбе с пандемией.

- Это еще одна галочка, когда власти вновь показали себя как ненадежные партнеры в любых разговорах, даже в таких серьезных случаях, когда речь идет о здоровье миллионов людей.

Власти ведут себя неадекватно, неответственно, подставляя жизнь граждан, но самое страшное – подставляя европейский континент. Коронавирус не закончится, пока в каждой европейской стране его не уничтожат. Нельзя, чтобы Италия, Франция уже жили нормальной жизнью, а за пару сотен километров находится Беларусь, Украина, Россия, в которой тысячи больных и тысячи погибших. Только вместе, если всех на европейском континенте излечат, можно будет сказать, что инфекция была побеждена.

Люди могут самоизолироваться. Люди должны взять на себя ответственность за то, чтобы не выходить, не заражать других, не заражать родителей. Властям дали мандат принять меры и исключить возможные новые вспышки эпидемии: не разрешать службы в церквях, не разрешать футбольные матчи, не разрешать парады.

Как и во время чернобыльской катастрофы, власти должны защищать здоровье людей. Они не делали этого в советские времена, они не делают это сейчас. Люди не имеют полной информации, подставляют себя и близких.

- Лето приближается. Это сезон каникул, выездов. Ты много путешествуешь. Какие у тебя планы на это лето? Собираешься куда-нибудь?

Думаю, поездки приостановятся до следующего года. Коллеги в Вашингтоне говорят, что новая нормальность, которая начнется после вспышки коронавируса, будет сильно отличаться от знакомой нам нормальности 2019 года. Не будет массовых командировок, не будет массовых международных мероприятий в ближайшие год, два, а может и три. Но общение не возобновится в ближайшие годы.

Нужно готовиться к новой реальности: будет много общения в интернете, много удаленной работы, будет меньше работы в офисах. Уверен, что обязательный контроль температуры введут в Америке, Европе и Беларуси. Мы будем носить маски в магазинах, в офисах, в самолетах и в общественном транспорте. Эта реальность пугает меня с одной стороны, но с другой стороны я морально готов к этому.