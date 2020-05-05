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«Доверился новому другу — влетел на $60 тысяч»

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  • 5.05.2020, 10:20
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«Доверился новому другу — влетел на $60 тысяч»
Фото: Александр Ружечка

Как минчанин решил бороться с алкоголизмом и остался в больших долгах.

Случившееся с Арсением скорее напоминает байку. Такие истории обычно рассказывают детям, чтобы они не делали ошибок, когда подрастут. Но отбросим метафоры и вернемся к грустной правде. У Арсения был успешный бизнес и компаньон, а от стабильного развития его временами отвлекали только проблемы с алкоголем. Как любой человек, мужчина искал помощи и обратился в общество, где ее обещали. Доверился новому сочувствующему «другу» и «подарил» ему бизнес на $60 тыс. Спешим остановить активных моралистов: это рассказ не о наивности, а об умении принять неизбежное, не поддаваться зависимости и заново «учиться ходить», пишет onliner.by.

— Представьте мое состояние: автомобиль забирают со дня на день, вся наработанная перед банками репутация исчезает, запланированный экспорт товаров отменяется. В один день ты остаешься без денег и с долгом в $52 тыс., — говорит Арсений, хаотично перебирая документы на столе.

Он забегает вперед истории, которая началась в его жизни пять лет назад и продолжается до сих пор. В ней мало приятного, и освободиться от последствий ошибки у мужчины пока не получается. Но Арсений уверен, что люди должны знать о его случае, и повторяет банальные правила: в трудных ситуациях нужно полагаться на себя и на проверенных друзей. Эта история — пример обратного опыта, о котором можно прочитать, но не пробовать на себе.

«Я лох? Да, и не спорю»

Все началось пять лет назад. Арсений вместе с другом решили заняться оптовыми продажами труб. Все шло спокойно и ровно, и за это время мужчина от менеджера уверенно дорос до компаньона.

— Мы двигались успешно и пришли к тому, что уже заняли определенную нишу. Были какие-то долги, но мы справлялись. На фоне всего этого у меня случались кое-какие проблемы. Я искал выход, но это мешало мне жить и добиваться целей. Так я оказался в сообществе анонимных алкоголиков.

Этот момент будет отправной точкой нашей истории. Ее последствия бьют по нервной системе Арсения до сих пор, хотя он и понимает, что в случившемся виноват сам. Рассказывает, как в месте, где ему обещали помощь, он осознал цену своего доверия.

— Там, кажется, все бескорыстно и честно. Рассказываешь о проблеме — тебе предлагают пути ее решения. Я был разбит, начал знакомиться с ребятами, брать с них пример. Это как в бизнесе: если кто-то добился чего-то большего, ты им вдохновляешься. Точно так и здесь: надеешься, что люди честные, и просто идеализируешь их.

Одним из тех, кто помогал Арсению искать выход из сложной ситуации, был Сергей. Мужчина уже три года не пил, рассказывал о братстве, честности и доброте. К тому же у него было пятеро детей, а многодетный отец априори не может обманывать. По крайней мере Арсений был в этом уверен.

— На протяжении двух лет общения он постоянно жаловался на тяжелое финансовое положение. 15 лет назад приехал в Беларусь, работал таксистом и установщиком дверей. Говорил, что хотел бы заняться бизнесом, как я. Повторял навязчивую идею заложить дом и получить $100 тыс… Меня это смущало: бизнес — это все-таки риски, а у него пятеро детей. Мне стало его жалко…

В какой-то момент в фирме Арсения возникли вопросы с кредиторами, мужчина начал искать способ дополнительного заработка. Идея создать что-то свое возникла у его отца: тот долго продавал рыболовные снасти и предложил открыть магазин.

— Я объяснил Сергею тему: он должен был собирать заказ и размещать рекламу. Ясно, согласился. А дальше предложил открыть два юрлица на него: мол, из-за многодетности у семьи есть какие-то льготы. Понимаете, я это даже не проверил: человек столько говорил о духовных ценностях… Я верил ему больше, чем своим родителям! У меня была незапятнанная репутация и много рабочих идей, я легко нашел человека, который мог одолжить мне деньги. Сергей же не вложил ни доллара. Я лох? — грустно спрашивает Арсений, перекладывая документы на столе. — Да, и не спорю.

«Выручки были большие, но никогда не хватало денег рассчитаться с поставщиками»

Предсказываем очевидный вопрос в комментариях: «Как можно было открыть два ИП на чужого человека?» Так часто бывает: осуждение предсказуемо берет верх, когда что-то происходит не с нами. Мы охотно забываем о банальном: наш организм еще не выработал иммунитет к слепому оптимизму, продолжая до последнего верить в людей.

— Сегодня я понимаю, что это катастрофическое безумие. За мои деньги покупалось оборудование, кассовые терминалы, 10 000 рублей я отдал только на рекламу. Лично Сергею одолжил около $1000, — перечисляет Арсений. — Через два месяца работы он вывел меня на разговор: так как он директор в обеих фирмах, на нем лежит большая ответственность. Итог — зарплата должна быть минимум $1000. Я сказал, что он пока столько не зарабатывает, но Сергей повторял: «Я директор». Мне было страшно разочаровать его семью, я все еще не верил, что меня обманывают. Ответил: «Хорошо, тысяча — значит, тысяча». Так и получилось, что потихоньку в его бизнес я вложил $60 тыс.

Арсений говорит, сейчас он понимает: тот момент был критическим, нужно было сразу порвать все отношения и разойтись. Но с детьми коллеги постоянно случались проблемы, а значит, семье требовалась помощь.

— Он работал в среднем четыре-пять часов в день. Я только спустя три месяца понял, что из-за отмазок вроде детского кашля и температуры, «жена позвонила — надо ехать» всю работу делали я, мой отец и жена. В итоге мы же еще и платили ему деньги.

Отец видел ситуацию по-другому и постоянно говорил Арсению, что его используют. Сам он доводов родственников не слышал: был уверен, что ежедневные слова о доброте, честности и бескорыстии не могут оказаться пустыми. Поверить в обратное значило бы поставить под сомнение мир, в котором мужчина жил два года.

— Мы ссорились, но работали — это продолжалось с августа по январь. Выручки у нас были большие, но нам никогда не хватало денег рассчитаться с поставщиками, заплатить за аренду и бухгалтеру. У меня была и своя фирма, я занимался ею, много работал и этого не замечал. Примерно каждый месяц по 3—4 тыс. рублей переводил со своей основной компании на «рыболовные» задолженности, которые постоянно гасились. Вот и куда эти деньги девались? — риторически спрашивает мужчина.

Изначально в магазин Арсений планировал вложить 8 тыс. рублей. Но постоянное пополнение счетов превысило ожидания: одних товаров здесь было куплено на 35 тыс. О том, что что-то идет не так, он начал задумываться спустя полгода, когда в конце января улетел в Египет с семьей.

— Во-первых, через два дня в соцсетях появилась копия нашего магазина, но только с его контактным номером. Во-вторых, когда мы вернулись, он сказал, что выручек за это время не было. Вот статистика: до поездки магазин давал до 700 рублей в день, пока нас не было — 100—150, иногда вообще ничего.

Через пару дней у Арсения произошел алкогольный срыв, который длился неделю. Когда он вернулся на работу, между мужчинами произошел разговор. Они решили, что Сергей перепишет одну из фирм на жену Арсения, а что делать с совместным бизнесом, будет решено после. Подписать документы договорились в понедельник. Но в указанный день все пошло совсем по другому сценарию.

«В один день ты остаешься без денег и с долгом в $52 тыс.»

— Утром звонит отец: «Арсений, нам некуда больше ехать, он все вывез». Товар, оборудование, личные вещи, деньги — остались только голые стены. Я в шоке, звоню Сергею, говорю, что он меня оставил ни с чем. Когда мы встретились, он попросил прощения: «Я ничего чужого не заберу, мне не нужно ни копейки». И правда, чужого не взял, ведь по документам все записано на него.

Чтобы вернуть свои ИП, у Арсения оставался один выход: выяснить, чего хочет его «компаньон», и разойтись, насколько это возможно, мирно.

— Он приехал и сказал: «Что вам эти $10 тыс.?» Видимо, со временем понял, что забрать бизнес недостаточно — делами нужно еще как-то руководить. Мы договорились: он возвращает товар, переписывает компании, мы отдаем деньги, и все кончено. Замечу, что товара у нас было примерно на 35 тыс. рублей, но некоторая часть была куплена наличными без документов. Вот ее он и не думал отдавать. Понятно, мы разошлись ни с чем.

Второй этап переговоров в схеме «отбить-как-можно-больше-денег» ни к чему не привел. Сергей обещал отдать средства, которые брал у Арсения по договорам займа, но в итоге вернул только малую часть.

— За три месяца он закинул мне 600 рублей по одному долгу, по второму — 300. К тому же на мне висел лизинг по автомобилю. Около 30 тыс. рублей я выплатил, осталась еще половина. Мне позвонили, попросили выплатить 1500 рублей, иначе заберут машину, а деньги не вернут. Представьте мое состояние: автомобиль отберут со дня на день, вся наработанная перед банками репутация исчезает, запланированный экспорт товаров отменяется, в один день ты остаешься без денег и с долгом в $52 тыс.

Тогда Арсений понял, что у него есть только два варианта: уйти в запой или пытаться встать на ноги. Он выбрал путь посложнее. Сейчас у мужчины свой маленький семейный бизнес, который он ведет с отцом. Это такой же рыболовный магазин, построенный с нуля. В его развитии Арсений делает осторожные шаги, а средства, которые получает, планирует отдавать на погашение долга в $60 тыс.

— Я обратился к старым кредиторам, передал свою компанию им в управление. Вместе мы ищем решение. Да, я совершаю огромное количество работы и не получаю за это деньги. Но есть плюс: у меня не забирают машину. Их это устраивает, меня тоже. Мне удается платить за аренду, покрывать расходы офиса и потребности людей, которые у меня работают. Мы вышли на самообеспечение, хотя мы не огромные и не суперприбыльные. Из-за своей безграмотности Сергей потерял бизнес. Я знаю, что он закрывается, а мы вот растем, — впервые за разговор улыбается Арсений.

Мужчина рассказывает, что цель его истории — предостеречь таких же людей, как он. Говорит, что в сообществе вроде анонимных алкоголиков есть понятие духовного педофилизма. Это когда в группу приходит новичок со всеми вытекающими характеристиками: растерянный, доверчивый и ищущий помощи. Для самых смышленых и находчивых это удобный момент: можно легко использовать чью-то психологическую нестабильность. Арсений уверен: в такие сообщества нужно идти только за помощью, но не за дружбой и отношениями.

— Пятеро детей — это не повод верить человеку. Я открывался Сергею больше остальных. А в итоге, когда со мной все это произошло, только проверенные люди работали без зарплаты и вставали в шесть утра. Мне всегда казалось, что деньги делают бизнес, но нет, бизнес делают люди. Сейчас моя боль прошла, но опыт я получил классный и на всю жизнь.


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