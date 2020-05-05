Новые очаги коронавируса в Беларуси: поступают сообщения от жителей городов и деревень 10 5.05.2020, 10:30

8,583

иллюстрационное фото nn.by

Информация за последние 12 часов.

Читатели телеграм-канала "Баста" сообщают о новых случаях Covid-19 в городах и деревнях Беларуси. Эту информацию журналисты получили за последние 12 часов.

Брестская область, Барановичи

"В Барановичах наркологию заложили за три дня всю пациентами с пневмонией. Не хватает даже штативов для капельниц, люди ждут очереди, чтобы поставить капельницу. В Барановичской городской больнице №1 болеют бухгалтера и экономисты. Будут закладывать пневмонийными или уже сегодня начали дневной стационар по улице Гагарина", - пишет читатель канала.

Брестская область, Дрогичин

"В Дрогичине получил заражение директор лесхоза, он лежит в реанимации в Бресте. У его жены тоже подтвердился тест на коронавирус", - сообщает подписчик канала.

Витебская область, Глубокое

"Утром 4 мая в Витебске умер один из руководителей Глубокского хлебозавода. Последнее время он находился на ИВЛ в одной из больниц областного центра с пневмонией. Был подтвержден коронавирус. Заболел в середине апреля во время отдыха в санатории", - пишет читатель канала.

Гомельская область, Чечерск

"Есть заражения в городе Чечерск Гомельской области. Заболел замдиректора школы №2. Также есть много других, знаю про парня и девушку, они между собой никак не связаны. Но у нас все об этом молчат", - сообщает житель города.

Гомельская область, Октябрьский

"В Октябрьском районе Гомельской области - очаг коронавируса. Более 125 зараженных. Контакты первого уровня расхаживают по магазинам, ходят на работу, среди них есть и медработники", - сообщает подписчик канала из поселка Октябрьский.

Гродненская область, Гродненский район

"У сотрудника сельскохозяйственного коллективного предприятия "Прогресс – Вертелишки" положительный тест на коронавирус", - пишет житель деревни Вертелишки.

Гродненская область, Лида

"В школе №6 города Лиды обнаружен Covid-19 у ученика 9 класса и у завуча школы. Классная уже несколько дней не отвечает в чате школьной группы" – рассказал подписчик канала из Лиды.

Минская область, Борисов

"Председатель Борисовского райисполкома заболел короновирусом, его заместители - на самоизоляции", - сообщает житель Борисова.

Минская область, Дзержинский район

"Дзержинский район, агрогородок Петковичи, директор школы находится на ИВЛ. Есть еще заболевшие учителя", - пишет читатель канала.

Минская область, Минский район

"В Михановичах умерла женщина от короновируса, Ей было всего лишь 40 лет. Есть заболевшие женщины у нас, которые посещали церковь в деревне Седча в соседнем Пуховичском районе", - сообщает подписчик канала.

Минская область, Смолевичский район

"Умер наладчик станков швейной фабрики "Свитанок", более десятка работниц конвейера этой фабрики на самоизоляции дома", - пишет жительница Жодино.

Могилевская область, Климовичи

"Из Климовичей забрали в Могилев с короновирусом фельдшера скорой помощи. Сейчас проверяют все контакты по ее выездам. Сколько человек заболело в городе - неизвестно, все в секрете держат", - сообщает подписчик канала из Климовичей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.