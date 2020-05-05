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Давайте перестанем это терпеть

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  • Алексей Мельников
  • 5.05.2020, 10:40
  • 2,513
Давайте перестанем это терпеть
Алексей Мельников

Поставим любым политикам непременное условие – уважение человеческого достоинства.

Парад властного и привластного хамства.

На днях Захарова объясняла кому из граждан России можно ездить за границу. Теперь тренер Шалимов, не разобравшись, сообщает десяткам миллионов работящих людей, насильственно оторванных Путиным от работы и брошенных им в карантин без денег, что каждый из них – «дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги». Что это их «выбор» и пусть ищут «другую профессию».

При этом зарплата чиновника Захаровой и футбольного тренера из города Грозный, в конечном счете, имеет один источник – бюджет России, сформированный из налогов тех самых граждан, которым Захарова и Шалимов дают уроки хамства.

Так почему они с нами так разговаривают? Отчего они так уверенны, что им все сойдет с рук?

Потому что мы сами дали им такую волю. Своим сидением по домам в дни выборов, демонстраций, митингов. Не видят они миллионов на улицах, десятков миллионов голосующих против них на выборах.

Мы выдали им разрешение на хамство своим вечным конформизмом и долготерпением. Своим отказом поддерживать альтернативу. Нежеланием десятков миллионов людей участвовать в политике.

О! Как бы они поджали хвост, забегали лживыми глазами, посерели холеными лицами, услышав из Кремля дыхание миллионной демонстрации! Как быстро слетела бы с них дутая спесь!

Наша страна никогда не принадлежала людям. Различные верхушки присваивала себе право на все – жизнь граждан, собственность, деньги, законы.

Верхушка может объявлять войны, заниматься захватами, убийствами, пенсионным грабежом, демонстрировать полную дурь и некомпетентность, избивать и сажать в тюрьмы людей. Назначать в губернаторы и министры охранников Путина.

И никогда, ни в чем верхушка не встречает адекватного отпора общества. Только вялое колыхание общественного мнения и ярость активного меньшинства, которая не способна изменить положение дел.

Раз так, то и получаем хамские заявления персонажей, вроде Захаровой и Шалимова. Все мы получаем. Кто «против», кто «за», кто равнодушен.

И никому это, наверное, не нравится. Так давайте перестанем это терпеть. И поставим любым политикам непременное условие – уважение человеческого достоинства.

Не согласен? Тогда, «давай, до свидания»! И неважно, кто ты – президент, губернатор, мидовский чиновник или тренер футбольного клуба на государственный счет. Выходи на вольные хлеба и там за свой счет объявляй гражданам любую отсебятину.

Алексей Мельников, Telegram


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