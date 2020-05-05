«Спою одну песню и снова маску надену» 48 5.05.2020, 10:41

4,325

Александр Солодуха

Фото: kp.by

Александр Солодуха рассказал о концерте 9 мая.

Певец Александр Солодуха рассказал, что праздничный концерт 9 мая состоится в 21:30 на площади Победы, откуда будет вестись трансляция на БТ. На нем выступят артисты из Беларуси, передает «Радыё Свабода».

«Тематика интересная, придумал режиссер Александр Вавилов - песни о городах-героях Керчи, Мурманске, Новороссийске, Минске, Киеве, Москве, Брестской крепости... Мне досталась очень красивая песня про Мурманск».

Репетиция состоится 8 мая. Солодуха пока не знает, будут ли зрители на площади.

«Но если будет концерт, то, вероятно, будут».

Александр Солодуха боится заразиться коронавирусом?

«Я всегда передвигаюсь по городу и на машине в маске, и водитель у меня в маске. Приеду, дойду до площадки в маске. Перед выходом на сцену, если ж будут люди, то далеко, маску сниму, возьму микрофон, спою одну песню и снова надену маску, в машину – и поеду. Оденусь также дома, чтобы не заходить в гримерку. Парковочные места будут у входа в парк Горького. Я думаю, что аккуратно и спокойно в маске подойду», - сказал Александр Солодуха.

Для концерта планируется установить экран длиной 46 метров и высотой 6,5 метра, а в центре на площади партер на 500 мест. Согласно тендеру на сайте государственных закупок, около 3000 человек должны разместиться вокруг.

Есть ли опасность, что зрители, если придут на концерт, могут заразиться коронавирусом?

«Я думаю, что они будут на расстоянии друг от друга. Возможно, зрителей вообще не будет. Я не знаю», - сказал Александр Саладуха.