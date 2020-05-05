«Назарбаев разочаровался»: игры престолов по-казахстански 1 5.05.2020, 10:50

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Что стоит за смещением дочери экс-правителя?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев специальным указом 2 мая прекратил полномочия дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой на посту спикера Сената парламента. Новым спикером станет первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Маулен Ашимбаев, который 4 мая был освобожден от должности и назначен депутатом Сената.

Официально причины отставки Назарбаевой не назывались. По одной из версий, Токаев мог видеть в ней политического конкурента, однако, по словам казахстанского политолога Досыма Сатпаева, главная причина в том, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сразу сомневался, что его дочь сможет выполнить роль его преемника. За год, что Дарига Назарбаева занимала "пробный" пост главы Сената, отец разочаровался в ее политических способностях, сообщает currenttime.tv.

"Почему в прошлом году Даригу Назарбаеву решили назначить спикером Сената? В прошлом году в Казахстане начался полутранзит власти (речь о решении Нурсултана Назарбаева уйти в отставку с поста президента, сохранив полномочия главы Совета безопасности Казахстана – НВ), я его так называю, потому что, с моей точки зрения, настоящий транзит власти в Казахстане все-таки начнется, когда Назарбаева уже не будет на политической сцене.

Скорее всего, сама Дарига Назарбаева очень активно убеждала своего отца Нурсултана Назарбаева в том, что она как человек, который имеет определенный политический опыт, как член семьи первого президента, может гарантировать некую преемственность во время [этого периода]. Она убеждала своего отца в том, что именно она могла бы сыграть роль некоего баланса по отношению к Токаеву, предохранителя с точки зрения безопасности семьи – естественно, в статусе спикера Сената, потому что по Конституции это второй человек после президента в случае определенных форс-мажорных ситуаций. То есть получается, что ее назначение в какой-то степени было согласовано и с Назарбаевым, и было при одобрении Токаева, который в прошлом году пока еще чувствовал себя не в своей тарелке.

При этом за этот год было немало событий, которые нанесли серьезный удар по ее репутации, по ее имиджу. Надо отметить, что сама Дарига Назарбаева как представитель элиты не очень популярна – ни в самой элите, ни в обществе. А события прошедшего года просто добавили очень много в эту негативную копилку.

В частности, постоянные откровения ее младшего сына Айсултана Назарбаева (внук первого президента говорил о коррупции в стране и просил политического убежища в Великобритании – НВ), которые сильно дискредитировали и семью первого президента, и в целом существующую политическую систему Казахстана. Потом – скандальные ситуации с недвижимостью Дариги Назарбаевой и ее другого сына в Лондоне. Постоянно возникали ситуации, которые в какой-то степени выводили спикера Сената на передний план в этой информационной войне, что, конечно, ударяло в целом по всей политической элите, по существующей системе.

Во-вторых, надо исходить из того, что Нурсултан Назарбаев, скорее всего, сам сомневался в возможности Дариги Назарбаевой сыграть роль следующего главы государства. Потому что если бы у него было такое желание, он бы еще в прошлом году, уйдя со своего поста, мог бы начать процесс передачи власти ей. Но этого не произошло. Скорее всего, он предоставил ей возможность быть спикером Сената, чтобы посмотреть, насколько она сможет выдержать этот пост, выдержать эту должностную обязанность. И, судя по всему, он разочаровался.

Решение Токаева отменить полномочия Назарбаевой в качестве депутата Сената и потом убрать ее с поста спикера, естественно, было согласовано с Назарбаевым, как у нас называется, "с библиотекой". Возможно, сам Назарбаев считает, что в будущем у него будет возможность сделать ставку на другую лошадку. Но мне кажется, и это многие понимают, что эпоха Назарбаева уже закончилась. Это все знают. Вслух мало кто говорит, но все в верхах понимают, что эпоха Назарабаева закончилась. Поэтому многие из тех, кто когда-то с сомнением относился, возможно, к Токаеву, постепенно начинают к нему присматриваться как к игроку, на которого, может быть, следует сделать ставку, когда Назарбаева уже не будет в качестве системного контролера.

Все эти перестановки – это на самом деле такая игра, когда здесь вместе смешались и кони, и люди, образно выражаясь. И информационный скандал с участием Дариги, и, кстати, последние ее активные действия, которые она в последний месяц предпринимала с точки зрения выхода на публичное поле с какими-то инициативами, и самая интересная инициатива ее – обратиться в Конституционный совет.

Неожиданная инициатива как спикера Сената касательно толкования одной из статей Конституции по поводу законотворческой деятельности. Многие стали рассматривать это как попытку Дариги Назарбаевой либо расширить функции Сената в плане законотворчества, либо в какой-то степени ограничить функции действующего президента с точки зрения каких-то инициатив касательно законотворческой деятельности, особенно в условиях чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения, которое в Казахстане было введено из-за коронавируса.

Я думаю, что в совокупности все эти факторы могли послужить причиной, почему мы сейчас наблюдаем уход Дариги Назарбаевой с этой позиции. Сейчас неважно, какую позицию она займет в будущем, потому что, с моей точки зрения, сам факт того, что она оставила одну из ключевых позиций в иерархии, который был приближенным моментом к президентству в перспективе, я думаю, уже говорит о том, что ее политические перспективы теперь очень туманные.

Более того, как показывает опыт других стран Центральной Азии, возьмем тот же самый Узбекистан или Туркменистан, уход первого президента с политической сцены всегда приводит к тому, что новый президент начинает проводить чистку. И начинает в первую очередь среди окружения первого президента, среди членов его семьи. Шавкат Мерзиёев это хорошо продемонстрировал в Узбекистане, когда при Исламе Каримове некоторые члены его семьи, в частности, Гульнара Каримова даже оказалась в тюрьме, а другая дочь, Лола Каримова, по сути, отдала свой бизнес людям Мерзиёева, его окружению. То есть мы сейчас видим, что Казахстан от Центральной Азии сильно не отличается.

Другой момент, что даже если Токаев приобретет полную власть рано или поздно, будет человеком, над которым не будет стоять некий системный контролер в виде первого президента, в любом случае, в Казахстане авторитаризм сохранится. И вот это многих тоже настораживает, потому что Токаеву все равно по наследству перешел большой, неповоротливый, громоздкий бюрократический аппарат, ему по наследству перейдут многие олигархи, которые когда-то были созданы Назарабаевым, многие внутриэлитные игроки, с которыми ему придется где-то считаться, вести переговоры. Поэтому, мне кажется, сейчас мы как раз вступаем в очень интересную фазу – фазу очередного перехода к транзиту власти от полутранзита".