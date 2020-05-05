Только в одной семье в Барановичах коронавирусом заразились пять человек 5.05.2020, 11:00

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Трое из них находятся дома на самоизоляции, двое – в больницах.

Только в одной семье в Барановичах коронавирусом заразились пять человек. Трое из них находятся дома на самоизоляции, двое – в больницах, сообщает телеграм-канал "Баста"

"У меня в Барановичах пять человек болели Covid-19, - рассказывает подписчица канала. - Трое уже дома, а вот тетя лежит с пневмонией уже 14 дней и ей только хуже.

Она находится в Железнодорожной больнице. Рассказала вчера, что за ночь поступило очень много человек, около 180. Медперсонала не хватает катастрофически. Одна бабушка 80 лет стонала, кричала, но к ней так никто и не подошёл. Она умерла.

Не хватает лекарств, защиты для мед персонала.

Другая тетя лежит в гинекологии. Ей стало плохо, так "скорую" вызывали прямо в стационар, так как в самом отделении не было лекарств от давления".

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