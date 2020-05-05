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Матеуш Моравецкий: Экономический рост Польши без украинцев был бы ниже

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  • 5.05.2020, 11:08
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Матеуш Моравецкий: Экономический рост Польши без украинцев был бы ниже
Матеуш Моравецкий
Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Консульствам Польши в Украине дано распоряжение возобновить выдачу рабочих виз.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство выдало распоряжение консульствам Польши в Украине возобновить прием заявлений на получение рабочей визы. Тысячи граждан Украины смогут возобновить работу в Польше.

Заявление премьер-министра Польши приводится в статье "Зеркала недели".

"Мы помним также о гражданах Украины, проживающих и работающих в Польше. Они являются важным субъектом, без которого зафиксированный у нас на протяжении нескольких лет динамичный экономический рост был бы ниже", - отметил Моравецкий.

По словам премьера, сегодня украинцы, находящиеся в Польше, не должны волноваться о легальности своего пребывания. Документы, срок действия которых закончился в период состояния эпидемической угрозы или состояния эпидемии, были продлены до 30 дней после его окончания в Польше.

"Сейчас у нас проживает около миллиона украинцев. По украинским данным, в связи с пандемией 175 тысяч украинцев решили вернуться на Родину. Оставшиеся в Польше часто продолжают работать и передают финансовую поддержку своим семьям в Украине", - добавил Моравецкий.

"По данным Всемирного банка, переводы в Украину в 2019 году достигли 16 млрд долл. Значительная часть этой суммы поступила из Польши. В связи с этим мое правительство выдало распоряжение консульствам Польши в Украине возобновить прием заявлений на получение рабочей визы. Тысячи граждан Украины смогут возобновить работу в Польше", - отметил он.


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