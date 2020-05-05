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Минский онкодиспансер переполнен больными COVID-19, люди умирают каждый день

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  • 5.05.2020, 11:18
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Минский онкодиспансер переполнен больными COVID-19, люди умирают каждый день
иллюстрационное фото infodoktor.by

Возраст практически всех пациентов - до 55 лет.

4-й и 6-й корпуса Минского городского клинического онкологического диспансера заполнен зараженными коронавирусом. Каждый день есть умершие, сообщает телеграм-канал "Баста".

"В реанимации 6-го корпуса онкодиспансера лежат зараженные Covid-19, - сообщает подписчица канала. - Возраст всех пациентов составляет, в основном, до 55 лет, два старичка только. Сегодня умерла одна женщина, которой было 54 года. Спасали мужчину 38 лет, работал фельдшером на "скорой", масок не было. Очень в тяжелом состоянии, уже кашлял кровью.

Все сотрудники, там работающие, уже являются контактами первой группы и при этом перемещаются по улицам, в транспорте, приезжают домой. Многие - из других городов".

"Зараженными Covid-19 полностью заполнены 4-й и 6-й корпуса Минского городского клинического онкологического диспансера. Каждый день кто-то умирает. Тела отдают в закрытых пакетах – сразу на кремацию", - сообщает сотрудник диспансера.

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