закрыть
5 мая 2020, вторник, 12:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин наградил Ким Чен Ына медалью

36
  • 5.05.2020, 11:25
  • 3,329
Путин наградил Ким Чен Ына медалью
Архифное фото AFP

Диктатор получил медаль в честь «Победы в Великой Отечественной Войне».

Президент России Владимир Путин наградил диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына медалью в честь 75-летия "Победы в Великой Отечественной Войне", пишет "Украинская правда".

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике".

По информации посольства, 5 мая в Северной Корее посол России "в торжественной обстановке" передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону.

На этой встрече стороны также обговорили укрепление "многогранного российско-корейского сотрудничества".


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина