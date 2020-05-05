«Подготавливаем всех психологически перед тем, как сообщить, что результат положительный» 6 5.05.2020, 11:57

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Врач из Солигорска добровольно пошел работать в инфекционное отделение и рассказывает, что там происходит.

Молодой врач реанимационной бригады скорой помощи из Солигорска Максим Сид ведет твиттер «Записки чумного врача». В конце апреля он добровольно пошел работать прямиком в инфекционное отделение городской больницы и написал откровенный тред о том, чем лечат больных коронавирусом, почему врачи теперь надевают не только респираторы, но и памперсы, сколько денег платят медикам-добровольцам и сколько они тратят, чтобы купить себе реально работающие средства защиты, пишет the-village.me.

1. Некоторые врачи носят памперсы, потому что сходить в туалет ты не можешь, тебе нужно идти раздеваться полностью, мыться и переодеваться, а потом только в туалет.

2. Очки, которые выдает больница, очень сильно потеют. Я купил себе свои, которые менее подтверждены запотеванию.

3. Очень много верующих лежит, которые плавали на рекомендации от врачей.

4. У нас уволили по статье несколько санитарок. Они отказались идти по приказу работать в инфекционное отделение.

5. Обещали нам доплатить 1500 рублей в месяц (620$) за работу с короновирусом. Никто до сих пор в это не верит! Ждем ЗП, чтобы посмотреть.

6. Медсестер набрали из множества отделений. Недавно учил одну делать ЭКГ, другую разводить антибиотики. Многие этого не делали по 20 лет, забыли. Стараюсь помогать им всем, ведь от их работы зависит наш общий успех.

7. Не скрываем ни от кого результаты тестов, если в палате появился положительный результат, то сообщаю всей палате.

8. У нас есть китайский препарат для лечения малярии, который мы назначает при covid+ пневмониях средней степени тяжести.

9. Тяжелых пациентов мало, но они есть. В основном, если падает сатурация O2, то их переводят на кислород, а если ухудшается, то на ИВЛ.

10. Ресторан в городе бесплатно готовит нам обеды. Причем очень вкусно готовит.

11. Подготавливаем всех психологически перед тем, как сообщить, что результат положительный. Так же и подготавливаем соседей по палате.

12. У меня есть в отделении детский пост на 8 коек. Детки болеют в легкой форме или бессимптомной. Легкая проявляется как ОРВИ или обостряет уже имеющие хронические заболевания легких.

13. Кислород в мое отделение еще только ведут, его у меня нету и приходится договариваться, чтобы переводили в другие подышать.

14. Телефоны у нас в специальных герметичных чехлах, чтобы не обрабатывать их потом и не стирать, тоже купили все сами.

15. Я подсчитал, что на свою защиту я потратил примерно 250$.

16. Приходится читать каждый день много зарубежной литературы, чтобы быть на волне и работать не по нашим рекомендациям, а быть в ногу с планетой.

17. Неудобно слушать стетоскопом, так как ты в капюшоне, в шапочке. Приходится засовывать ткань почти в уши и всем кричать: «тихо!».

18. Ношу линзы, потому что очки в очках неудобно.

19. Выписываем мы из отделения, когда:

• два подряд отрицательных анализа на covid19;

• клинически нет проявлений;

• лабораторно все в пределах нормы;

• не всегда ссылаемся на картину в легких на КТ (изменения остаются в течении полугода).

20. Не пью кофе, воды много или чай перед заходом в отделение, чтобы меньше хотелось в туалет.

21. Не нужно забывать и о других заболеваниях, у меня в отделении есть и онкологические пациенты, и с циррозом, и с ВИЧ. Им тоже нежна помощь.

22. Пульсоксиметры выдали на каждое отделение, после каждого пациента нужно обрабатывать его.

23. После дежурства выпиваю за раз литра 2 воды.

24. У нас так же создано отделение для новорожденных, которые были рождены от covid19 положительных мам.

25. Передают посылки в отделение через специальный бокс и по лифту. Пишут этаж, корпус, палату и фамилию на пакете.

26. У нас теперь две реанимации. «Чистая» и «грязная».

27. Начали заготавливать плазму крови, для лечения пациентов в тяжелом состоянии. Донор должен обязательно переболеть и от выздоровления должно быть от 10 до 15 дней.

28. В грязной зоне мы не едим и не пьем. Совсем! Нельзя!

29. Мы выписываем пациентов, причем пачками, много кто выздоравливает и из пожилых с хроническими заболеваниями.

30. Сейчас есть пациенты, которые легкую пневмонию лечат дома. Так как бережем места для более тяжелых.

31. У нас ездит доктор и медсестра в костюмах собирать мазки по домам у контактах 1-го уровня и выписанных пациентов.

32. Очень сложно в костюме СИЗ реанимировать.

• Потеют очки и невидно куда интубировать.

• После 5 минут реанимационных мероприятий ты мокрый весь!

• Дышать невозможно в респираторе после физической активности.

33. У нас 8 отделений инфекционных, вместимостью 30+/-5 мест.

34. В раздевалке лежит большой кусок хозяйственного мыла. Отрезают кусочки и натирают им очки.

35. Препаратов по лечению хватает! Вопрос пока стоит в плазме, отыскиваются переболевшие и спрашивают у них, могут ли они сдать кровь на плазму.

36. Пока в моем отделении никто не уехал в черном пакете.

37. У нас есть выбор. Ходить в резиновых сапогах или в бахилах. Я ношу кроксы и на них бахилы.

38. Из всех положительных 90% не носили маски или респираторы в общественных местах. Носите масочки, обрабатывайте ручки, верхнюю одежду и обувь антисептиком!

39. За то, что я по собственному желанию пошел работать с covid19 главврач дает прибавку 200% оклада.

40. Очень много всего сделали волонтеры, которые помогали снабжением СИЗ.

41. Обычно делаем мазок на covid19 и до 5 дней приходит результат нам на вайбер. И мы смотрим эти списки каждый день. Знаю пофамильно всех в своем отделении.

42. Есть те, кто поступают в «чистые» отделения и потом находят у них covid19. Переселяют всю палату в «грязное».

43. Не проводят плановые операции. Только экстренные. Тоже самое и с коронарографией. Только экстренные.

44. КТ мы делаем не всем. Только если ухудшается клинически и лабораторно состояние. КТ у нас один в городе и он только под «грязных», всех остальных возят на КТ за 30 км в другой город.

45. Мы уже все устали от этой пандемии. Нам тоже хочется скинуть маски, респираторы и съездить на шашлычки! Но мы стоим, держимся! Я родителей уже не видел 2.5 месяца, хотя живут они в 25 км.