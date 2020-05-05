В Иране заменили национальную валюту 3 5.05.2020, 12:13

Фото: Voice of America

Один томан равен десяти тысячам риалов.

Парламент Ирана одобрил введение новой денежной единицы в стране – томана. Об этом сообщило местное информагентство Mehr News Agency, пишет korrespondent.net .

Прежняя валюта, риалы, выводится из обращения в течение двух лет. Стоимость одного томана будет соответствовать 10 тысячам риалов. Таким образом, в ходе деноминации номинал валюты сократится на четыре порядка.

Курс новой денежной единицы к иностранным валютам будет регулироваться иранским центробанком. По его данным, в стране находятся в обращении 8 млрд банкнот, что влечет большие расходы на печать новых денег.

Томан имел хождение в Персии до 1932 года, когда был заменен риалом. Теперь производится обратная замена в целях упрощения денежных расчетов. До сих пор туман считался неофициальной денежной единицей. На купюрах Центробанка и на ценниках в магазинах фигурировал риал, однако в повседневной речи иранцы почти всегда называли валюту туманом, что вносило определенную путаницу.