закрыть
5 мая 2020, вторник, 12:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Иране заменили национальную валюту

3
  • 5.05.2020, 12:13
В Иране заменили национальную валюту
Фото: Voice of America

Один томан равен десяти тысячам риалов.

Парламент Ирана одобрил введение новой денежной единицы в стране – томана. Об этом сообщило местное информагентство Mehr News Agency, пишет korrespondent.net .

Прежняя валюта, риалы, выводится из обращения в течение двух лет. Стоимость одного томана будет соответствовать 10 тысячам риалов. Таким образом, в ходе деноминации номинал валюты сократится на четыре порядка.

Курс новой денежной единицы к иностранным валютам будет регулироваться иранским центробанком. По его данным, в стране находятся в обращении 8 млрд банкнот, что влечет большие расходы на печать новых денег.

Томан имел хождение в Персии до 1932 года, когда был заменен риалом. Теперь производится обратная замена в целях упрощения денежных расчетов. До сих пор туман считался неофициальной денежной единицей. На купюрах Центробанка и на ценниках в магазинах фигурировал риал, однако в повседневной речи иранцы почти всегда называли валюту туманом, что вносило определенную путаницу.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина