The National Interest: Станет ли Россия тенью Китая? 2 5.05.2020, 12:20

ФОТО: DROPLAK.RU

Кремль будет проигравшим про любом изменении глобального баланса сил.

Китай обнаружил, что находится в международной пустыне после подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Применение насилия в отношении протестующих вызвало широкое осуждение на Западе, а вскоре после этого Соединенные Штаты и Европейский Союз ввели эмбарго на поставку вооружений в Китай, которое продолжает действовать и по сей день, пишет издание The National Interest (перевод - inosmi.ru).

В последующие годы Пекин нашел для себя неожиданного партнера в лице посткоммунистической России. Развал Советского Союза разрушил в финансовом отношении российскую военную промышленность, и по этой причине Россия очень хотела установить деловые отношение с быстро растущей экономикой Китая. В последующее десятилетие Китай приобрел российские истребители и ракетные системы в рамках реализации своей программы военной модернизации и в результате стал крупнейшим потребителем российского оружия.

По прошествии более 30 лет новый кризис может вновь сблизить Китай и Россию. Произошла вспышка неизвестного ранее коронавируса в китайском промышленном центре Ухань, в последние несколько месяцев этот вирус стремительно распространялся, став причиной глобальной пандемии и экономической депрессии и вызвав во всем мире негативную реакцию в отношении Китая.

В создавшейся турбулентной ситуации Россия оказалась в числе небольшого количества стран, вставших на сторону Китая в его полемике с многочисленными критиками. Поскольку нынешний глобальный кризис в области здравоохранения приобретает все больший геополитический оборот, Москва и Пекин обращаются друг к другу за помощью.

Пандемия коронавируса в течение последних нескольких месяцев сильно повлияла на имидж Китая в мире, а также на его бизнес-интересы в зарубежных странах. Соединенные Штаты возглавили кампанию по осуждению Китая — администрация Трампа обвиняет Пекин во вспышке коронавируса, а все большее количество американских сенаторов требуют введения карательных законов против Китайской Народной Республики. Многочисленные европейские правительства обвиняют Китай в попытке использовать нынешний кризис в политических целях, а также в отправке неисправного оборудования для проведения тестов.

Даже некоторые близкие партнеры Китая в Африке выступили с резкой критикой в адрес Пекина, причиной которой стала якобы проводимая им дискриминационная политика в отношении собственного населения в рамках введенных своей системой здравоохранения ограничений.

С другой стороны, некоторые азиатские экономические тяжеловесы предприняли шаги, направленные на ослабление своей зависимости от Китая. Япония ранее в этом месяце объявила о том, что она будет предлагать финансовые стимулы местным компаниям для перевода производства из Китая назад в Японию. Индия ввела новые ограничения на иностранные инвестиции для предотвращения «беспринципного захвата» (opportunistic takeovers) своих компаний китайскими покупателями.

В этом контексте Россия выступила в роли одного из немногих и наиболее активных защитников Китая на мировой арене. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров осудил призывы к тому, чтобы Китай выплатил компенсацию за причиненный пандемией коронавируса ущерб, и назвал подобные требования «недопустимыми» и шокирующими. «У меня просто волосы на голове встают, когда я подобные вещи слышу», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Российский президент Владимир Путин также подверг критике утверждения о том, что Китай якобы действовал недостаточно быстро для сдерживания распространения пандемии коронавируса. В ходе телефонной беседы с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоялась 16 апреля, российский президент назвал подобного рода попытки «контрпродуктивными». Однако российский лидер пошел дальше и с похвалой отозвался о «последовательных и эффективных» действиях в борьбе против коронавирусаа, а также подчеркнул, что нынешний кризис является «еще одним убедительным свидетельством особого характера российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства».

В то время как другие страны недавно ограничили свои экономические связи с Пекином, Москва предпринимает усилия для их укрепления. В среду Кремль объявил о том, что он разрешает российскому Фонду национального благосостояния инвестировать средства в китайские юани и в китайские государственные облигации.

Кроме того, российское правительство рассматривает возможность реализации новых проектов с Китаем. Речь идет новом газопроводе, а также о новой амбиционной железной дороге, связывающей порты в Арктике и в Индийском океане.

Пекин, со своей стороны, намерен покупать больше российской нефти на фоне глобального обвала цен. По сообщению информационного агентства «Рейтер», импорт Китаем российской нефти вырос в марте на 31% по сравнению с показателями прошлого года. Увеличение закупок нефти Китаем помогает российским нефтяным компаниям держаться на поверхности на фоне спада спроса в Европе, вызванного коронавирусом.

В заинтересованности России в установлении более тесных отношений с Китаем нет ничего нового. С 2014 года Москва активно добивается расположения Пекина, рассчитывая таким образом снизить давление Запада. По мнению Алексея Маслова (Alexey Maslov), директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, пандемия коронавируса еще больше убедила Россию в том, что Китай — это будущее.

«Китай воспринимается как страна, которая не только победила коронавирус, но еще и успешно преодолела экономические трудности, — подчеркнул он. — К тому же многие исходят из того, что Китай начнет активно расширять свое влияние и будет предлагать новую геополитическую модель, как только справится со своими внутренними вызовами».

Маслов согласен тем, что Китаю потребуется партнер из числа великих держав, такой как Россия, и это поможет Пекину реализовать свои глобальные амбиции после победы над коронавирусом — особенно на фоне растущего негативного отношения со стороны Соединенных Штатов. В ходе состоявшей в Москве беседы он отметил, что Москва, в свою очередь, использует свое влияние, чтобы получить поддержку со стороны Пекина для своих геополитических инициатив.

Китай тоже изучает возможность расширения сотрудничества с Россией. Если отношения с Вашингтоном будут продолжать ухудшаться, Пекин сделает еще больший акцент на развитии экономических связей с Россией, считает Синь Чжан (Xin Zhang), эксперт в области китайско-российских отношений расположенной в Шанхае Нормального университета Восточного Китая.

«Если расстыковка (в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем) станет реальностью, а не просто модным словом за столом переговоров, то тогда Китай будет смотреть в сторону России и Евразии и рассматривать их в качестве возможного направления для перестройки своих производственных цепочек»,- подчеркнул он.

По мнению Синя, одной из областей, в которой Россия и Китай, вероятнее всего, начнут ускорять свое сотрудничества в период после коронавируса, является дедолларизация. Обе этим страны в течение последних пяти лет предприняли некоторые начальные шаги для ослабления своей зависимости от американского доллара, однако низкий интерес Пекина в этой теме значительно замедлил продвижение в данном направлении. Растущая напряженность в отношениях с Соединенными Штатами может изменить ситуацию, отметил Синь.

Вместе с тем, некоторые наблюдатели в Москве обеспокоены тем, что Россия может оказаться проигравшей стороной в новой американо-китайской холодной войне. По словам Дмитрия Суслова (Dmitry Suslov), эксперта в области международных отношений и профессора расположенной в Москве Высшей школы экономики, Россия в прошлом получала выгоду от роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, однако нынешнее развитие грозит зайти слишком далеко.

«Продолжающаяся интенсификация американо-китайской конфронтации создает для России серьезные вызовы, и чем серьезнее будет это противостояние, тем большим будет давление на Россию, заставляющее ее встать на чью-либо сторону, тогда как делать это она не хочет», — сказал он.

Китай проводит все более напористую вешнюю политику, и это является еще одним источником озабоченности для Москвы, добавил Суслов. Пекин сегодня принял новый тип внешнеполитической деятельности, получившей название «дипломатии волка-воина», и такой подход уже стал причиной многочисленных вмешательств китайских послов в важные споры в странах пребывания.

«Многие российские наблюдатели полагают, что коронавирус разрушил еще один сдерживающий политико-психологический элемент в китайской внешней политике — этот тот элемент, который не позволял Китаю представлять себя в качестве модели для других стран и укреплять свои позиции в качестве глобального лидера», — отметил Суслов.

В течение последних десяти лет и Россия, и Китай призывали придерживаться «принципа невмешательства» во внутренние дела других стран. На самом деле, совместная неприязнь к глобальному продвижению демократии Соединенными Штатами послужила объединяющим принципом для этих двух государств. Однако Суслов предупреждает о том, что осмелевший Китай может потребовать, чтобы Россия последовала его примеру.

Пока Россия с восхищением наблюдает за тем, как Китай ведет борьбу с коронавирусом. Не превратит ли слишком большой триумфализм Пекина эти теплые отношения в неприязнь?