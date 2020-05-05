«Вернулась из роддома с коронавирусом» 5.05.2020, 12:25

Белоруски рассказали о родах во время пандемии.

Чтобы родить во время пандемии, нужна прочность и осторожность. Как сохранить безопасность в больницах, рассказали женщины, которых пандемия застала беременными. В одном из случаев роженица заразилась, сообщает «Белсат».

Не лечат, но контролируют

Екатерина рожала в 6-м минском роддоме. Думала, что полностью предохранилась от опасности и ошибалась: ее заразили коронавирусом в больнице, когда делали операцию.

Уже после выписки у Екатерины поднялась температура и исчезло обоняние – это наиболее распространенные симптомы коронавирусной инфекции. Однако тогда ей сказали, что это из-за грудного вскармливания.

На десятый день женщине позвонила санстанция, чтобы сообщить, что она – контакт первого уровня: коронавирус нашли в мазке медсестры из родильного отделения. Через полтора дня после этой новости тесты сделали всей семье. Результатов пришлось ждать еще несколько дней. У младенца и мужа они оказались отрицательными, но у нее – положительный.

«Это был нервный срыв… Мы не были готовы к такому. У меня маленький ребеночек на руках… Место, где человек появляется на свет, должно быть очень стерильным и изолированным. А тут выяснилось, что мы только родились, и уже сразу заболели», — эмоционально рассказывает Екатерина.

Сейчас Екатерина вместе с ребенком находится на самоизоляции. Никакого специального лечения им не прописали.

«Зато мы на контроле у наших правоохранительных органов. И я, и мой ребенок должен сидеть дома, нам ежедневно звонят, проверяют. Младенец контролируют больше меня», — иронизирует молодая мамочка»

Екатерина чувствует себя хорошо, но мысленно случались разные сценарии. Пережить непростой вызов ей очень помогает поддержка мужа и материнский опыт. Но страх за здоровье малыша остается, как и связанные с ним чувства.

«Он не говорит и не скажет, что ему больно… Мы очень благодарны детской поликлинике. Оттуда приезжают по первому требованию и смотрят ребенка. Мы выздоровеем, куда мы денемся! Нам надо расти».

Екатерина сохранила грудное кормление, но с поцелуями и нежностью приходится воздерживаться. Как только закончится период самоизоляции, семья намерена обратиться в суд. Екатерина считает, что проблема не в врачах, но в самой системе. По ее словам, у верхов нет осмысления происходящего внизу. Иск будет прежде всего против Минздрава.

Зеркальный пример в Боровлянах

Виктория, жительница поселка Боровляны, который находится под Минском, в ближайшие дни ждет своего первого ребенка. Последние месяцы ее беременности пришлись на пандемию. Она бдительно заботится о здоровье, поэтому уже с марта вместе с мужем остаются на самоизоляции. Выходили из дома только в поликлинику, отказались от встреч с близкими. Вещи для будущего малыша покупали через интернет.

Виктория заметила, что пандемия повлияла на медицинское обслуживание. В районной поликлинике в Боровлянах, где она состоит на учете, поставили антисептики, а для людей с температурой сделали отдельный вход. Врачи принимают пациентов в масках, перчатках и костюмах.

«Но социальной дистанции никто не придерживается: в женской консультации женщины сидят в очереди рядом. Есть и такие, которые чихают и кашляют», — говорит она.

Тех, у кого беременность протекала без проблем, где возможно – консультировали по телефону. Некоторые плановые обследования и консультации разрешили делать реже, но чтобы сделать ультразвук и сдать анализы, нужно посетить поликлинику в обычном режиме.

«Но некоторые врачи шли навстречу. У меня была ситуация с временным госпитализированием. После выписки я своему врачу присылала результаты исследований через Viber и она писала советы», — рассказывает женщина.

На последнем месяце беременности У Виктории было подозрение на COVID-19. Их с мужем посетили родственники из Германии, а после у женщины поднялась температура. На планируемом обследовании в поликлинике ей сказали сделать тест на коронавирусную инфекцию. Результат теста через два дня оказался отрицательным, но недоверие осталось.

«Хотя тест не показал коронавирус, мне сказали, что не положат в родильный дом по графику, если не отсижу 14 дней в самоизоляции. Пришлось ежедневно ходить в поликлинику на капельницы, которые тогда были нужны, а остаток лекарств принимала сама дома», – рассказывает Виктория.

Опыт Виктории показал, что о безопасности в роддоме заботятся пристально. Она пробилась в отделение только с дугой пробы – в платную палату. Учреждение оборудовано антисептиками, в палатах заклеены вентиляционные выходы, чтобы исключить возможность распространения вируса этим путем. Посетителей нет. Передачи от них приносит персонал.

«Когда у одной женщины поднялась температура, ее сразу изолировали от остальных. Здесь заботятся о здоровье», — рассказывает Виктория.

Попросили не ходить в поликлинику

Последний месяц беременности минчанки Ирины пришелся на начало эпидемии коронавируса в Беларуси. Она отмечает, что тогда ввели некоторые изменения: на входе в женскую консультацию было написано, что прием без маски не ведется, повсюду поставили антисептики.

Также из-за эпидемии некоторые исследования и плановые приемы позволили делать реже. Посоветовали, как можно реже посещать поликлинику, если нет жалоб. Такой подход Ирине понравился.

«Я считаю, если все хорошо, зачем так часто ходить? — отмечает она. — В марте и без того пик заболеваний ОРВИ. Зачем лишний раз ходить в поликлинику и подвергать себя опасности?»

Но врачи не давали Ирине советов или инструкций, как должна беречься беременная во время пандемии. Только после выписки из родильного дома ей дали инструкцию о COVID-19.

Но женщина сама позаботилась о здоровье. На самоизоляцию семья перешла в последние две недели беременности.

«Мужа тогда перевели на работу из дома. Я начала активнее усиливать иммунитет, мыть руки, гулять на свежем воздухе. Чаще делали влажную уборку».

В случае Ирины никаких задержек со сроками плановых процедур не было. Роды тоже прошли как обычно. Единственное, в конце марта медперсонал уже обсуждал, что с апреля родильный дом могут перепрофилировать под отделение для больных коронавирусом. Однако этого не произошло. Ирина родила 2 апреля в том же отделении.