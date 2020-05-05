Улицу в Риге, на которой находится посольство РФ, могут назвать в честь Бориса Немцова 1 5.05.2020, 12:33

Борис Немцов

В столице Латвии решили почтить память российского оппозиционера.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей под петицией о переименовании улицы Антонияс в Риге в честь убитого российского политика Бориса Немцова. На улице располагается здание посольства России, пишет «Новая газета Балтия».

Авторы петиции считают, что такой шаг «повысит осведомленность общественности о правах человека» и понимание того, что «не следует мириться с политическими убийствами».

Городские объекты, названные в честь Бориса Немцова, есть в Вильнюсе, Праге и Вашингтоне.