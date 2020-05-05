Коронавирус свирепствует в Мозыре 5.05.2020, 12:37

Власти не принимают должных мер, врачи покупают средства защиты за свой счет.

За последние сутки телеграм-каналу "Баста" пришло много писем но новых случаях заражения Covid-19 в Мозыре Гомельской области.

"Кафедральный собор святого Архангела Михаила. Забрали женщину в возрасте, которая работала там. Лежит в реанимации",- написала жительница Мозыря.

"Лежал в больнице в Мозыре, недавно одну "скорую" отправили на Гомель. Повезли семь человек положительных на коронавирус", - сообщил подписчик канала.

"Два врача из поликлиники №1 в Мозыре - с положительными тестами на коронавирус. Сейчас основная проблема в том, что врачи являются разносчиками вируса. Никто не принимает должных мер, врачи покупают средства защиты за свой счет", - пишет читатель.

"Давно не видела старых машин "скорой" на улицах. Видно, что автомобилей недостаточно. Первые два фото сделаны на велодорожке в Мозыре", - сообщает жительница города, приславшая фото.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.